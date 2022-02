Vidéo: watson

Il transforme les mèmes les plus connus en cartes pop-up animées

Afin de rendre hommage aux mèmes les plus populaires, le créateur PaperPaul a créé des cartes pop-up originales reproduisant les mèmes les plus célèbres.

Aujourd'hui, les mèmes sont devenus de véritables références pop culture. Afin de rendre hommage à tout un pan de la culture internet, le créateur PaperPaul a créé des cartes pop-up animées originales qui renvoient tout droit en enfance.

Paul DeGraff (c'est son vrai nom) est un passionné de créations en papier et de culture web. Il s’est donc lancé comme défi de concevoir des petites cartes pop-up qui reproduisant les mèmes les plus célèbres.

Il a tenté de les compiler dans un seul et même projet intitulé The Pop-up Book of Memes. Cependant, le créateur se heurte à un obstacle: la majorité de ses créations ne peuvent pas être commercialisées. En effet, elles sont soumises au droit d’auteur, car les mèmes sont souvent extraits de programmes populaires appartenant à la télévision ou au cinéma.

A défaut de pouvoir les acheter, PaperPaul vous donne la possibilité de créer vos propres cartes à partir de tutoriels disponibles sur sa chaîne YouTube.

