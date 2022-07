Vidéo: watson

Un extrait d'une série Disney met les conservateurs en PLS

Un passage de la série Baymax, diffusée sur Disney+, crée la polémique pour avoir visibilisé une personne transgenre achetant des tampons dans un supermarché.

Vous n'êtes pas sans savoir que les Etats-Unis traversent actuellement un schisme entre les visions conservatrices et progressistes de la société, notamment après la révocation du droit à l'avortement, ou encore le projet de loi connu sous le nom de Don't say gay, en vigueur notamment en Floride, restreignant ce que les enseignants peuvent dire sur le genre et l'orientation sexuelle.

Disney, qui joue la carte de l'inclusivité, a tendance, désormais, à intégrer des idées pro-LGBTQI+ dans la plupart de ses œuvres. Dernièrement, le film Buzz l'Eclair avait rejoint la longue liste des productions Disney interdites en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis, à cause d'une scène de baiser lesbien. Ces derniers mois encore, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou encore Les Éternels des studios Marvel ont été bannis simplement pour avoir affiché à l'écran des couples du même sexe.

Dernièrement, c'est donc une scène présentant une personne transgenre achetant des serviettes hygiéniques, dans un épisode de la série Baymax, qui provoque la fureur de certains sur les réseaux sociaux. Baymax, une série dérivée du film Les Nouveaux Héros, sortie en 2014. La série est actuellement disponible sur la plateforme de streaming Disney+.

La scène en question a été mise en lumière par l'auteur et activiste conservateur Christopher Rufo. Elle a, depuis, été visionnée plus de six millions de fois sur Twitter, engendrant, sur son passage, de nombreux commentaires haineux, criant au wokisme.

«Tout cela fait partie du plan de Disney pour repenser le discours sur les enfants et la sexualité» Christopher Rufo, activiste conservateur

Cette séquence montre le personnage Baymax, un robot gonflable, en train d'acheter des protections hygiéniques dans un supermarché. Il demande de l'aide à d'autres clients pour acheter le bon produit. Ces derniers commencent à intervenir. Parmi eux, une personne aux attributs masculins porte un t-shirt aux couleurs bleu et rose pastel du drapeau de la fierté transgenre.

En réponse, de nombreux commentaires se sont moqués de Christopher Rufo avec des photos du drapeau trans et de protections hygiéniques, marqués de l'avertissement Twitter «contenu sensible». D'autres ont souligné que Disney avait l'habitude de créer des moments beaucoup plus bouleversants pour les enfants que simplement de montrer des tampons. On se rappelle d'ailleurs tous de la mort de Mufasa dans Le Roi Lion.



Disney et Pixar avaient déjà abordé la thématique des menstruations dans le film d'animation Alerte Rouge sorti en février dernier.



