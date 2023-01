Vidéo: watson

7 jeux vidéo qui sortent en 2023 et qu'on n'en peut plus d'attendre

Après une année 2022 fort généreuse, 2023 s’annonce tout aussi prolifique. Voici nos immanquables qui finiront certainement dans votre ludothèque.

L'industrie vidéoludique ne sait jamais aussi bien portée. Après une pénurie de près de deux ans pour mettre la main sur une console next-gen, des années de développement interminables ainsi que des reports pour certains AAA, près d'une centaine de jeux annoncés s'apprêtent à sortir cette année. De nouvelles licences attendues, des suites inespérées et quelques remakes prometteurs, parmi cette pléthore de titres se cacheront évidemment des pépites. Nous avons retenu les 7 jeux les plus ambitieux qui marqueront l'année.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage sortira sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, et PC Ubisoft

Assassin’s Creed revient dans une forme proche du jeu original, et ça ne peut être qu'une excellente chose tant le premier du nom avait marqué le monde vidéoludique. Cet opus intitulé Mirage, se déroulera dans l’Irak du IXe siècle. Assassin’s Creed Mirage laissera tomber les mécaniques RPG et proposera un véritable jeu d’action-aventure dans une Bagdad historiquement très proche de la réalité et plus vraie que nature. Il mettra en scène la jeunesse de Bassim, un membre de «ceux qu’on ne voit pas» que les joueurs ont pu rencontrer dans l'épopée viking Assassin's Creed Valhalla. Aucune date de sortie précise n’a été donnée pour le moment, mais une fenêtre cet été semble fort probable.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

L’Héritage de Poudlard sortira sur toutes les plateformes le 10 février 2023. Warnerbros

Parmi les jeux vidéo qui bénéficient le plus de hype, on pense bien évidemment à Hogwarts Legacy. Teasé depuis de nombreuses années, l’opus permettra de se balader dans l’univers de la saga Harry Potter tel qu'il fut au XIXe siècle et compte bien réaliser le rêve de tous les amateurs du sorcier le plus célèbre du monde: effectuer sa scolarité à Poudlard et devenir le sorcier, bon ou mauvais, que vous avez toujours voulu être. Le jeu devrait être disponible dès le 10 février prochain sur toutes les plateformes, y compris la Switch, dont le portage sera disponible le 25 juillet.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Le rendez-vous est pris le 12 mai sur Nintendo Switch. Nintendo

Le chant du cygne de la Switch se fera probablement avec la suite de l'immense The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cet opus, intitulé Tears of Kingdom, reprendra la formule qui a révolutionné le monde ouvert et on se doute bien que Nintendo aura apporté son génie pour y rajouter de nouvelles choses tout qui rendront l'aventure dans les plaines (et visiblement dans les cieux) d'Hyrule encore meilleure. La date du 12 mai 2023 est dans tous les cas agendée.

Marvel's Spider-Man 2

Vous allez pouvoir incarner les deux «Spider-Man» d'ici cet automne, exclusivement sur PlayStation 5. Image: Marvel

Le Spider-Man de 2018 étant le jeu de super-héros le plus vendu de tous les temps, c'est peu dire si la suite est attendue. Spider-Man 2 sera disponible en fin d'année, exclusivement sur la console de Sony et sortira sur PC quelques mois plus tard. Le jeu mettra en scène Peter Parker et Miles Morales. Les deux hommes-araignées devront combiner leurs pouvoirs pour affronter l'emblématique Venom dans les rues de New York.

Star Wars Jedi : Survivor

Star Wars Jedi: Survivor, le 10 mars 2023 sur Xbox Series X|S, PS5 et PC Image: Electronic Arts

Autre titre issu d'une licence célèbre, Star Wars Jedi: Survivor est très attendu. La suite du très bon Fallen Order, mettra à nouveau en avant Cal Kestis et son droïde DB-1. L'ancien Padawan tente toujours de fuir l’Empire galactique et surtout l’Empereur, qui a ordonné le massacre de l’ordre Jedi. L’aventure se déroule globalement entre les épisodes 3 et 4 des films Star Wars à une période équivalente à celle de la série sur Obi-Wan Kenobi. Rendez-vous le 10 mars pour «pimper» votre sabre laser et découper des Stormtroopers en morceaux dans une suite qui s'annonce encore plus ambitieuse et sombre que son prédécesseur.



Diablo IV

Diablo IV compte bien mettre tout le monde d’accord que ce soit sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 ou Xbox One. Blizzard

«Une version sombre, gothique et médiévale de l’enfer»: c'est la promesse de Blizzard Entertainment en ce qui concerne Diablo IV. Dire que le jeu s’est fait désirer serait un euphémisme, il est sans conteste l’un des jeux les plus attendus de la planète. Annoncé en 2019, le jeu a été largement retardé par la pandémie. Que vous soyez un nécromancien, un voleur ou un barbare, vous pourrez compter sur tout un tas de compétences et du loot à ne plus savoir quoi en faire pour optimiser votre personnage et défourailler des monstres à tour de bras. Le roi du hack’n slash c'est lui, et il fera son grand retour le 6 juin 2023.

Starfield

Starfield est une exclusivité de Microsoft et sera disponible uniquement sur PC et Xbox Series. Bethesda

Starfield est sans conteste l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année et un des titres majeurs de Microsoft. Initialement prévu pour une sortie le 11 novembre 2022, Starfield a été repoussé au premier semestre de cette année. Ce titre, issu du studio Bethesda auquel on doit le célèbre Skyrim, proposera un millier de planètes à explorer et de vivre sa meilleure vie d'astronaute. S’il se montre à la hauteur des attentes, il pourrait bien être l’un des titres phares de cette génération. Certains testeurs ont pu le prendre en main et leurs retours sont sans appel: il promet d'être une révolution.

Et tous les autres…

On le sait, cette liste est subjective et on en oublie plein: Resident Evil 4, Street Fighter 6, Hades 2, Hollow Knight : Silksong, Final Fantasy XVI… N'hésitez pas à partager vos attentes en commentaires. Quant à notre sélection, on a quand même envie de connaitre votre avis.

