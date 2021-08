On peut désormais gagner de l'argent grâce à Clubhouse

L'application de chat qui fait le buzz depuis plusieurs mois prend un nouveau tournant. Elle veut maintenant faire de ses utilisateurs des influenceurs.

Promouvoir du contenu sur Instagram ou Tik Tok? Ca, c'était avant. Désormais, on le fait sur Clubhouse, l'application de chat vocale préférée d'Oprah Winfrey et Elon Musk. Pour célébrer sa fulgurante première année, la plate-forme américaine aux 10 millions d'utilisateurs propose une nouvelle fonctionnalité à ses fidèles les plus créatifs: celle de monétiser leurs conversations.

Baptisé «Clubhouse Creator First», le nouveau programme qui tend à inaugurer le métier de «Clubhouseur» a été …