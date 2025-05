Choupette pour les 20 ans de la collection Big Bang de Hublot. Image: Hublot

Une célèbre marque horlogère suisse s'offre le chat de Karl Lagerfeld

Pour sa dernière campagne de publicité, Hublot a choisi comme vedette Choupette, la célèbre chatte de feu Karl Lagerfeld.

Plus de «Divertissement»

Elle ne sait pas lire l'heure. Elle n'a pas de poignet. Et pourtant: Choupette, la chatte couleur crème du designer Karl Lagerfeld, décédé en 2019, est bel et bien la nouvelle égérie de la marque horlogère suisse Hublot.

Pourquoi ce choix d'ambassadrice? Parce que la marque fête les 20 ans de la collection Big Bang et souhaite rendre hommage à cette montre emblématique. Elle a donc lancé une campagne de publicité qui célèbre «la confiance scandaleuse et l'individualité radicale», et en profite également pour dévoiler son nouveau slogan: Own it («Assumez», si l'on souhaite traduire). En bref, qui de mieux placé pour incarner cet esprit qu'un chat, cet animal un poil hautain qui se contre-fiche totalement de ce que les autres pensent et qui fait toujours comme bon lui semble. Et à Hublot de justement déclarer:

«Choupette est une icône culturelle connue pour (...) sa personnalité sans filtre» Hublot

Les photos de la campagne: Choupette vous juge. Image: Hublot

«Mais qu'est-ce que je fais-là?», se dit-elle probablement. Image: Hublot

Choupette en vidéo: Vidéo: extern / rest

iPad et voyages en jet

Une attitude «de diva», selon les termes de la marque, qui a d'ailleurs pu être capturée lors des séances photos et qui correspond au style de vie rempli de luxe et de privilèges de Choupette.

Le magazine Esquire se plait à citer quelques exemples: le félin, âgé de 72 ans en âge chat, avait deux femmes de chambre et mangeait des repas sur-mesure servis dans de la vaisselle Goyard – le prix des écuelles «en cuir de vachette et bois de hêtre» n'est pas indiqué sur le site, c'est dire. Elle avait également son propre iPad, voyageait en jet privé et son programme quotidien comprenait des séances photos, des soins de beauté et des interviews (allez savoir ce qu'elle racontait).

Depuis ce 1er mai, Choupette est redevenue, le temps d'une campagne Hublot, «le centre du monde», comme le disait avec amour son ancien maître Karl Lagerferld. (ag)