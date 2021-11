Vidéo: watson

Vidéo

Un youtubeur recrée «Squid Game» sans hémoglobine ni violence

MrBeast est un youtubeur américain de 23 ans qui compte plus de 75 millions d'abonnés. Sa dernière vidéo consiste à reproduire les jeux de la série «Squid Game» où 456 personnes vont tenter de gagner une cagnotte de 456 000 dollars.

Inspiré par la série sud-coréenne Squid Game qui a cartonné sur Netflix au point de devenir un phénomène de société, le Youtubeur américain MrBeast a réalisé une vidéo dans laquelle il a recréé les jeux de la série avec des décors et des costumes similaires. On retrouve le jeu «Un, Deux, Trois, Soleil», mais aussi le tir à la corde, le biscuit à poinçonner sans casser sa forme, le jeu de billes, le pont de verre et l'affrontement final adapté en chaises musicales.

Si dans la série, les personnages participent à des jeux d'enfants traditionnels mais mortels afin de remporter 45,6 milliards de won (plus de 34 millions de francs suisses), ici, il s'agit de 456 personnes qui vont tenter de gagner 456'000$. Personne ne meurt, les participants sont éliminés soit en tombant dans de la mousse, soit en ayant un petit dispositif sous leur t-shirt qui simule un impact de balle.

MrBeast s’était classé deuxième au top des youtubeurs les mieux payés de l’année, établi par le magazine Forbes. Le budget de cette vidéo se monterait à environ 3 millions de dollars: 2 millions pour la production, et 1,5 millions pour la fabrication des décors et la cagnotte.

Cet homme a survécu à 3 heures de vol caché dans un train d’atterrissage Vidéo: watson