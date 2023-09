Vidéo: watson

Ce taureau vit sa meilleure vie

Dans une petite ville du Nebraska, un jeune taureau a été aperçu sur le siège conducteur d'une automobile spécialement agencée pour l'animal.

Il s'est passé quelque chose de plutôt inhabituel dans les rues de Norfolk, dans l'État américain du Nebraska, ce mercredi 30 août. Une voiture avec un énorme bœuf watussi sur le siège passager a traversé la ville jusqu'à ce que la police intervienne.

«C'était une grosse surprise. Nous nous attendions tous à ce qu'il s'agisse d'un animal plus petit, comme un veau, qui rentrerait dans un véhicule, et non du gros animal que nous avons découvert là-bas.» Chad Reiman, Capitaine de la division de police de Norfolk. source: Washington Post

Selon le Washington Post, l'animal en question s'appelle Howdy Doody, un bouvillon de près d'une tonne, aujourd'hui de 9 ans. Ce bœuf d'origine africaine ressemble plus à un chien qu'à un féroce taureau de combat. Selon son propriétaire, qui le considère comme une sorte de chien géant, Howdy Doody aime se promener en laisse, recevoir des friandises et sentir le vent passer sur sa gueule lorsqu'ils font des promenades. Il connaît même certaines commandes, telles que «recule» et «viens ici».

Dans la petite ville de Neligh, non loin de Nortfolk, Howdy Doody est devenu une sorte de célébrité locale grâce à ses apparitions dans des défilés – au cours desquels il est souvent visible sur le siège passager de la voiture modifiée de son propriétaire. Mais à Norfolk, une ville de quelque 24 000 habitants, les autorités ont considéré que le trajet du duo constituait un risque pour la sécurité. Lee Meyer, le propriétaire de l'animal et du véhicule a été arrêté par la police. Il a reçu un avertissement pour obstruction de la vision et chargement non sécurisé. On lui a également demandé de reconduire Howdy Doody chez lui. (sbo)

