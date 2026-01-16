Le géant orange connaît une phase un peu compliquée. Keystone

Migros va mal

L'année du centenaire n'a pas été de tout repos pour le géant de la distribution Migros, empêtré dans une vaste réorganisation de ses activités avec 1500 suppressions de postes à la clé, ainsi que des licenciements.



Plus de «Suisse»

Le chiffre d'affaires annuel s'est étiolé de 1,9% à 31,9 milliards de francs.



Corrigé des entreprises cédées et des effets de changes, les ventes affichent une croissance de 1,1% à 29,4 milliards de francs, indique vendredi la coopérative. Lancée en 2024 et conclue l'année dernière, la restructuration visait à se défaire des enseignes jugées insuffisamment rentables, soit Mibelle, Hotelplan, Micasa, SportX et OBI.

Dans son communiqué, Migros rappelle s'être cependant renforcé dans son coeur de métier, soit l'activité Supermarché, consentant à un investissement de 2 milliards de francs afin d'ouvrir 140 nouveaux magasins et moderniser 350 existants.

L'activité commerce de détail alimentaire a ainsi généré un chiffre d'affaires de 24,3 milliards de francs ou 23,2 milliards sans les entreprises cédées, stable sur un an. En excluant les carburants, une légère croissance de 0,4% est constatée.

«L'offensive des prix bas»

Les ventes enregistrées par les supermarchés Migros – boutique en ligne incluse – a stagné (-0,5%) à 12,7 milliards de francs. La coopérative explique cette évolution par l'influence négative par «l'offensive des prix bas» et les fermetures temporaires de magasins pendant les rénovations.

Par enseigne, Denner a maintenu son chiffre d'affaires à 3,8 milliards de francs, Migrol a vu ses recettes reculer de 6,5% à 1,3 milliard, tandis que Migrolino a gonflé ses ventes de 4,8% à 0,8 milliard.

La place de marché et portail de vente en ligne Digitec Galaxus a poursuivi sur son excellente lancée des dernières années et porté le chiffre d'affaires du commerce de détail non alimentaire, qui s'est envolé de 13,6% à 3,5 milliards. La croissance du domaine santé est marquée, de 4,5% à 1,7 milliard.

Migros tiendra sa conférence de presse annuelle le 24 mars, date à laquelle il publiera l'entier de ses résultats. (ats)