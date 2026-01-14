Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
Dans ses déclarations à la justice valaisanne, Jacques Moretti, le patron du Constellation, dit s’être procuré chez Hornbach la mousse acoustique fixée au plafond du sous-sol du bar où le feu meurtrier s’est déclaré. Nous avons voulu savoir quelles sont les mises en garde de la grande chaine de magasins de bricolage associées à ce type de mousse.
Nous nous sommes rendu dans le magasin Hornbach de Bienne, où nous avons acheté une plaque de mousse acoustique dont l’étiquette indique une provenance allemande. Nous n'affirmons pas que c'est une mousse de cette marque-là qu’on distingue au plafond du bar Le Constellation avant l’incendie tragique de la Saint-Sylvestre. Mais elle y ressemble: grise, alvéolée, dite à excroissance.
Ses caractéristiques sont les suivantes. Matière: polyuréthane. Prix de la plaque aux dimensions de 50 x 50 x 5 cm: 8,50 francs.
Sur son site, Hornbach, à la rubrique «Plus de détails sur l’article», sur laquelle il faut cliquer, prévient, s'agissant de cette mousse, et d'autres en général, visiblement:
Ainsi, le consommateur, pour peu qu'il s’informe du produit en question, sait que cette mousse insonorisante prend feu facilement à certaines conditions.
Par ailleurs, nous nous sommes procuré dans un magasin Migros un paquet de «fontaines à gâteaux», de celles qu’on pose sur les gâteaux d’anniversaire ou qu’on fixe au bout d’une bouteille de champagne. En termes de consignes de sécurité, il est dit, au dos de l'emballage:
«Une température d’inflammabilité de 405°C»
Revenons à la mousse acoustique. La marque trouvée chez Hornbach est également en vente à Jumbo, la chaîne de bricolage concurrente qui appartient au groupe Coop. Le même carré de mousse est au prix de 11,50 francs sur le site du magasin. Les consignes de sécurité sont indiquées à la mention «Propriétés», sur la même page que celle où apparaît le produit mis en vente:
Tant Hornbach que Jumbo indiquent, pour cette mousse, «une température d’inflammabilité de 405° C».
La réponse Hornbach
Nous avons demandé par e-mail à Hornbach si la mousse de cette marque était en vente en 2015 déjà, l’année où Jacques Moretti dit avoir posé la sienne au plafond du Constellation. Nous avons également demandé à Hornbach s’il existait de la mousse de cette marque-là qui ne prenne pas feu, sous-entendu lorsqu’on l’approche d’une source de chaleur. Hornbach n'a pas répondu à ces questions. Mais son directeur du marketing nous a quand même envoyé une réponse. La voici:
Le directeur marketing poursuit:
La réponse de Jumbo
Nous avons également approché Jumbo à ce propos. Réponse de son service de presse:
Jumbo ajoute avoir renforcé son information sur la dangerosité des mousses acoustiques à la suite au drame de Crans-Montana. «Nous avons immédiatement lancé un contrôle interne des informations sur les produits et des étiquetages.» Puis:
«C'est comme pour tout»
Joint par watson, un spécialiste des produits pyrotechniques, qui travaille dans une entreprise d’artificiers et qui tient à garder l’anonymat, en appelle à une forme de bon sens:
Notre interlocuteur ajoute: «Il est normal qu’un produit décrit comme inflammable s’enflamme à proximité d’une source de chaleur suffisamment importante pour que le feu prenne. Un produit pyrotechnique, telle une bougie étincelante, qui dégage des étincelles mais aussi, à sa base, une flamme, représente un danger si on ne l'utilise pas correctement.»
Dans une vidéo tournée au Constellation lors de la Saint-Sylvestre 2019-2020, vidéo révélée par la RTS, on entend un serveur prononcer des paroles de mise en garde, alors que sont allumées des bougies étincelantes au sommet de bouteilles de champagne: «Faites gaffe à la mousse!»