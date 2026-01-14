Image: watson

Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent

Nous nous sommes procuré un carré de mousse acoustique chez Hornbach, la chaîne de magasins de bricolage où Jacques Moretti dit avoir acheté celle installée au «Constellation» de Crans-Montana. Jumbo vend la même. Enquête.

Dans ses déclarations à la justice valaisanne, Jacques Moretti, le patron du Constellation, dit s’être procuré chez Hornbach la mousse acoustique fixée au plafond du sous-sol du bar où le feu meurtrier s’est déclaré. Nous avons voulu savoir quelles sont les mises en garde de la grande chaine de magasins de bricolage associées à ce type de mousse.

Nous nous sommes rendu dans le magasin Hornbach de Bienne, où nous avons acheté une plaque de mousse acoustique dont l’étiquette indique une provenance allemande. Nous n'affirmons pas que c'est une mousse de cette marque-là qu’on distingue au plafond du bar Le Constellation avant l’incendie tragique de la Saint-Sylvestre. Mais elle y ressemble: grise, alvéolée, dite à excroissance.

La mousse achetée chez Hornbach. Image: watson

Ses caractéristiques sont les suivantes. Matière: polyuréthane. Prix de la plaque aux dimensions de 50 x 50 x 5 cm: 8,50 francs.

Sur son site, Hornbach, à la rubrique «Plus de détails sur l’article», sur laquelle il faut cliquer, prévient, s'agissant de cette mousse, et d'autres en général, visiblement:

«Les mousses sont hautement inflammables. Par conséquent, éloignez-les des flammes nues, des cigarettes ou de toute autre source de chaleur pour éviter les incendies. N'utilisez pas de mousse à proximité d'appareils électriques ou de radiateurs car cela pourrait provoquer une surchauffe.» Notice de sécurité de la mousse testée et achetée chez Hornbach

Notice de sécurité associée à la mousse acheté chez Hornbach que nous avons testée.

Ainsi, le consommateur, pour peu qu'il s’informe du produit en question, sait que cette mousse insonorisante prend feu facilement à certaines conditions.

Par ailleurs, nous nous sommes procuré dans un magasin Migros un paquet de «fontaines à gâteaux», de celles qu’on pose sur les gâteaux d’anniversaire ou qu’on fixe au bout d’une bouteille de champagne. En termes de consignes de sécurité, il est dit, au dos de l'emballage:

«Peut être utilisé à l’intérieur! Distance de sécurité minimale de 1 m par rapport aux spectateurs, bâtiments et matériaux combustibles (…) Insérer la fontaine verticalement dans un sol meuble ou un autre matériau non inflammable, du sable par exemple.(…)» Consignes de sécurité figurant au dos de l’emballage des «fontaines à gâteaux» vendues à la Migros

Les bougies achetées à la Migros. Image: watson

«Une température d’inflammabilité de 405°C»

Revenons à la mousse acoustique. La marque trouvée chez Hornbach est également en vente à Jumbo, la chaîne de bricolage concurrente qui appartient au groupe Coop. Le même carré de mousse est au prix de 11,50 francs sur le site du magasin. Les consignes de sécurité sont indiquées à la mention «Propriétés», sur la même page que celle où apparaît le produit mis en vente:

«Les mousses sont facilement inflammables. Température d'inflammation: environ 405°C. Afin d'éviter tout risque d'incendie, tenez-les éloignées des flammes nues, des cigarettes ou de toute autre source de chaleur.» Notice de sécurité du carré de mousse 50 x 50 x 5 cm vendu 11,50 francs chez Jumbo.

Capture photo

Tant Hornbach que Jumbo indiquent, pour cette mousse, «une température d’inflammabilité de 405° C».

La réponse Hornbach

Nous avons demandé par e-mail à Hornbach si la mousse de cette marque était en vente en 2015 déjà, l’année où Jacques Moretti dit avoir posé la sienne au plafond du Constellation. Nous avons également demandé à Hornbach s’il existait de la mousse de cette marque-là qui ne prenne pas feu, sous-entendu lorsqu’on l’approche d’une source de chaleur. Hornbach n'a pas répondu à ces questions. Mais son directeur du marketing nous a quand même envoyé une réponse. La voici:

«L’incendie à Crans-Montana nous a profondément touchés. Nous exprimons notre sincère compassion aux proches des victimes. Nous souhaitons aux blessés un rétablissement prompt et complet» Le directeur marketing de Hornbach

Le directeur marketing poursuit:

«Nous avons suivi avec attention les reportages concernant les causes possibles de l’incendie, y compris la question de la mousse acoustique. À ce sujet, nous sommes en étroite communication avec les fabricants, qui appliquent les indications sur leurs produits ainsi que leur étiquetage conformément aux exigences légales. De manière générale – et c’est un point très important: toute personne qui souhaite installer ou modifier quelque chose doit vérifier si le matériau est adapté à l’usage prévu.» Le directeur marketing de Hornbach

La réponse de Jumbo

Nous avons également approché Jumbo à ce propos. Réponse de son service de presse:

«La sécurité de nos clients est une priorité absolue pour Jumbo. Nos produits en polyuréthane (PU) sont certifiés conformes aux prescriptions légales et normes en vigueur. Les mousses PU sont en principe inflammables. C'est pourquoi nous avions déjà indiqué l'inflammabilité dans les caractéristiques de tous ces articles (le service de presse rappelle les consignes de sécurité vues plus haut).» Le service de presse de Jumbo

Jumbo ajoute avoir renforcé son information sur la dangerosité des mousses acoustiques à la suite au drame de Crans-Montana. «Nous avons immédiatement lancé un contrôle interne des informations sur les produits et des étiquetages.» Puis:

«Comme première mesure immédiate, nous avons renforcé les avertissements de danger afin que, outre les recommandations d'utilisation des mousses, l'avertissement concernant l'inflammabilité soit également clairement visible» Le service de presse de Jumbo

«C'est comme pour tout»

Joint par watson, un spécialiste des produits pyrotechniques, qui travaille dans une entreprise d’artificiers et qui tient à garder l’anonymat, en appelle à une forme de bon sens:

«C'est comme pour tout, chacun d’entre nous est tenu de respecter les consignes de sécurité d’un produit comme une mousse acoustique» Un spécialiste des produits pyrotechniques

Notre interlocuteur ajoute: «Il est normal qu’un produit décrit comme inflammable s’enflamme à proximité d’une source de chaleur suffisamment importante pour que le feu prenne. Un produit pyrotechnique, telle une bougie étincelante, qui dégage des étincelles mais aussi, à sa base, une flamme, représente un danger si on ne l'utilise pas correctement.»

Dans une vidéo tournée au Constellation lors de la Saint-Sylvestre 2019-2020, vidéo révélée par la RTS, on entend un serveur prononcer des paroles de mise en garde, alors que sont allumées des bougies étincelantes au sommet de bouteilles de champagne: «Faites gaffe à la mousse!»