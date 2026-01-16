Les chiffres refroidissent la rumeur autour des Moretti. Image: watson/keystone

On en sait plus sur l'argent des Moretti

Très relayée après le drame, l’idée d’un empire bâti en argent liquide s’effrite face à des documents révélés par Le Temps.

Depuis l’incendie meurtrier du Nouvel An à Crans-Montana, qui a coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés, Jacques et Jessica Moretti sont au centre d’une attention médiatique intense. Parmi les nombreuses rumeurs qui circulent, l’une d’elles revient avec insistance: le couple aurait bâti son empire local grâce à de l’argent liquide d’origine douteuse. Une affirmation que contredit une enquête détaillée publiée par Le Temps.

Selon les documents consultés par le quotidien genevois, les propriétaires du Constellation, du Senso et du Vieux- Chalet n’ont pas financé leurs établissements «tout en cash», contrairement à ce qu’affirment ce qu'il convient aujourd'hui bel et bien d'appeler des rumeurs. Le Temps révèle au contraire l’existence de financements bancaires, une information dont watson avait connaissance, mais que nous n'avions pas pu faire confirmer officiellement jusqu'à présent.

De combien on parle?

Un document du dossier pénal auquel Le Temps a eu accès montre ainsi que le couple a contracté une hypothèque auprès de la Banque cantonale du Valais en 2019. «Celle-ci aurait été portée à 1,1 million de francs en août 2022», au moment du rachat du Constellation indiquent nos confrères. A cela s’ajoute un second prêt octroyé par le Centre de cautionnement et de financement de Sion, initialement accordé en 2017 puis porté à 250 000 francs.

Toujours selon Le Temps, les actifs cumulés des Moretti – entre leurs avoirs privés et leurs quatre sociétés – atteignent environ cinq millions de francs. Un patrimoine essentiellement investi dans l’immobilier en Valais, mais financé à près de 80% par des hypothèques. Autrement dit, le couple supporterait plus de quatre millions de francs de dettes.

Des bénéfices juteux?

D’après nos confrères, Jacques et Jessica Moretti ne se versaient pas de dividendes et réinvestissaient régulièrement les bénéfices de leurs établissements. Les comptes du Constellation affichaient certains exercices bénéficiaires, pouvant atteindre 100 000 francs par an, tandis que le Senso générait entre 100 000 et 200 000 francs annuels de bénéfice.

Cette prospérité se serait accélérée après la pandémie. En 2020, les époux rachètent le Senso à un multimillionnaire, puis achèvent, l’an dernier, la rénovation d’un troisième établissement, Le Vieux-Chalet, dans la commune voisine de Lens. Là encore, Le Temps souligne que ces projets reposaient sur un endettement important et non sur des fonds dissimulés.

L’enquête précise également que les travaux de rénovation du Constellation – estimés entre 300 000 et 500 000 francs – ont été largement réalisés par Jacques Moretti lui-même, avec des matériaux commandés en ligne ou achetés localement. Aucun élément du dossier ne permet, à ce stade, d’identifier une origine illicite des fonds engagés indiquent nos confrères.

Dans un contexte marqué par la colère, la douleur des familles de victimes et une forte défiance envers les autorités locales, cette mise au point factuelle tranche avec le flot d’accusations non étayées. Elle n’exonère pas les Moretti de leurs responsabilités pénales, alors qu’ils sont prévenus d’incendie involontaire, de lésions corporelles et d’homicide par négligence, mais elle éclaire un pan précis du dossier souvent résumé à tort. (jah)