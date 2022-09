Tom Hanks n'est plus seul au monde. tiktok/dr

Vidéos à l'appui, il dit vivre dans le futur et être le dernier survivant

Un tiktokeur à succès dit vivre en 2027 dans un monde où il est le dernier être humain.

Il s'est réveillé en 2027 dans un hôpital complètement vide de Valence, en Espagne. Il a oublié son identité. En sortant de l'hôpital, il a réalisé qu'il est le seul être humain. Plus personne dans les rues, dans les magasins... Nada.

Mais grâce aux technologies, TikTok quoi, il arrive à communiquer avec notre temps, 2022. Sur le réseau social, il se fait appeler Único Sobreviviente, ce qui signifie «l'unique survivant». Il raconte qu'il sait enfin comment il s'appelle, Javier, et il nous prouve via ses vidéos qu'il est bel et bien le dernier survivant en se baladant dans tous les endroits touristiques espagnols.

Une mise en scène qui amuse ses 6 millions de followers, qui lui demandent régulièrement d'aller dans tel ou tel endroit, ce qu'il fait, et à chaque fois, les lieux sont déserts: églises, centres commerciaux, rues, stades... sky is the limit.

Le trip va tellement loin que même ses appareils électroniques sont en 2027. Oui, on peut changer la date sur un ordinateur mais là où il est très fort, c'est qu'il s'est filmé en train de demander à Google la date et celui-ci lui a répondu «samedi 27 novembre 2027». Un tour de magie bluffant.

Les gens sur internet ont plusieurs théories. Certains pensent qu'il a filmé toutes ses scènes pendant la pandémie, car en Espagne, le confinement a été strict. Une hypothèse peu plausible dans la mesure où il s'est récemment filmé en entrant dans un McDo sans trace du moindre employé. Pandémie ou pas, il faut quand même des gens pour cuire des burgers.

Une autre théorie, plus vraisemblable et révélée par un autre tiktokeur, suggère qu'il utilise un logiciel permettant d'effacer les gens. Un genre de Photoshop pour la vidéo. Alors j'ai pas tout compris parce que le type parle en espagnol, mais la vidéo parle d'elle-même.

Le casseur d'ambiance, c'est lui👇

Único Sobreviviente ne montre jamais son visage et parle très rarement. Ce personnage qu'il s'est créé ajoute encore un peu plus de mystère à son histoire.

En plus de TikTok, il poste ses vidéos sur YouTube. Il a récemment reçu une plaquette du site d'hébergement de vidéos pour le féliciter d'avoir atteint les 100'000 abonnés, du coup, en 2022.

