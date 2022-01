Vidéo: watson

Enfin! La série du Seigneur des Anneaux a une date, un titre et des images

L'attente touche à sa fin, c’est en septembre 2022 que The Rings of Power, la série d’Amazon sur Le Seigneur des anneaux, sera diffusée en streaming sur Prime Video. Un teaser l'annonce de manière très originale.

Game of Thrones avait marqué la pop culture des années 2010 avec sa série épique. Le géant Amazon compte bien s'approprier cette décennie en proposant un mastodonte: une série adaptée du Seigneur des Anneaux.

On parle d'un budget colossal d'un milliard de dollars pour cinq saisons, ce qui explose tous les records de production. Si la firme de Jeff Bezos compte bien marquer au fer rouge le paysage culturel, la série se faisait relativement discrète. C'est donc enfin officiel, cette série existe et Amazon lâche sur les réseaux sociaux un tout premier teaser vidéo avec un titre et une date. The Rings of Power sortira le 2 septembre 2022.

La seule et unique image de la série pour le moment Image: Amazon

L’intrigue se déroulera pendant la période du Second Âge de la Terre du Milieu, donc environ 3000 ans avant Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Nous y verrons effectivement le forgeage des Anneaux de pouvoir, l’ascension de Sauron et la dernière Alliance des Elfes et des Hommes: de quoi approfondir vos connaissances de cet univers établi il y a 50 ans par J. R. R. Tolkien.

Le making of du teaser, un vrai travail artisanal: Vidéo: watson

Ce tout premier teaser vidéo a pour particularité de n'être aucunement réalisé en images de synthèse mais bien avec du métal en fusion coulant sur des moules en bois et filmé en macro et au ralenti. On y voit la création de l’Anneau Unique, tandis que les premières lignes de La Communauté de l’Anneau sont récitées de façon magistrale. Une jolie manière de rappeler que The Rings of Power sera un prequel de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. On a hâte autant que le monsieur chauve ci-dessous.