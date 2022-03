Vidéo: watson

Vidéo

Joya, le chihuahua qui fait du ballet 🩰

Ce petit chien s'est fait remarquer durant un spectacle du Crufts, l'un des plus grands salons canins du monde. En effet, il était le partenaire d'une ballerine interprétant Le Lac des cygnes de Tchaïkovsky.

Ce chihuahua, nommé Joya, a interprété le ballet classique de Tchaïkovski avec sa propriétaire Karin Bauman au Crufts de Birmingham, l'un des plus grands salons canins du monde.

Dans cette immense foire s'étalant sur dix hectares à l'entrée de Birmingham, les chiens de toutes tailles et de toutes races se préparent à concourir dans des catégories bien précises, de l'agilité au dressage en passant par le flyball, une course effrénée derrière des balles de tennis. Un événement célèbre au Royaume-Uni qui chaque année réunit 27'000 chiens et 162'000 visiteurs.

C'est dans la discipline du Dog Dancing, également connue sous le nom d’obé-rythmée (pour obéissance rythmée) que ce chihuahua est devenu célèbre. Dans cette scène devenue virale, le toutou saute par-dessus son propriétaire, caracolant, rampant et se mettant même sur le dos devant un public émerveillé par la musique de Tchaïkovsky. Une performance étonnante pour cette ballerine à quatre pattes, sautant entre des cygnes en plastique avant une finition dramatique où Joya, sur ses pattes arrières, tapotent les pieds de son propriétaire.

Pour voir la routine de Joya dans son intégralité 🐕 : Vidéo: YouTube/Karin Baumann

Depuis que la vidéo a été partagé sur Twitter, les fans se sont passionnés pour la petite Joya mais malgré son statut de favori, le chihuaha est malheureusement reparti sans aucune médaille.