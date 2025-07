Tout commence lorsque Paul (Jean Dujardin) réalise qu'il a perdu quatre centimètres. Image: Universal

Jean Dujardin devient de plus en plus petit

Le réalisateur Jan Kounen (99 Francs) réalise une nouvelle adaptation de L’Homme qui rétrécit avec Jean Dujardin. Le film se montre avec une première bande-annonce.

Jean Dujardin va devoir affronter un problème de taille dans L’Homme qui rétrécit, un film de science-fiction à venir le 29 octobre prochain. Le film est réalisé par Jan Kounen, qui retrouve Jean Dujardin pour la deuxième fois, 18 ans après 99 Francs, l’adaptation du roman de Frédéric Beigbeder publié en 2000 aux éditions Grasset.

Dans ce film, dont le scénario a été adapté par Jan Kounen, on suit le personnage incarné par Jean Dujardin, confronté à un mal mystérieux après avoir été exposé lors d’une sortie en mer à un étrange phénomène météorologique. Son corps rétrécit inexorablement, jour après jour. Ce qui semble, au départ, être une psychose que les médecins ne parviennent pas à expliquer se révèle être une véritable transformation. Il va alors devoir survivre dans un environnement devenu hostile, désormais peuplé d'animaux devenus des prédateurs.

À l’origine, L’Homme qui rétrécit est un roman culte paru en 1956, écrit par l’Américain Richard Matheson. Ce dernier a vu son manuscrit adapté au cinéma par Jack Arnold dès l’année suivante. Auteur de science-fiction et d’épouvante, Richard Matheson a été une source d’inspiration majeure pour Stephen King, et plusieurs de ses œuvres littéraires ont été portées à l'écran. On y trouve notamment Duel, le film qui a lancé la carrière de Steven Spielberg, ou encore Je suis une légende, adapté à trois reprises au cinéma.

«Je conçois plus notre version comme une réadaptation du livre de Richard Matheson que comme un remake du film. On a repris pas mal d’éléments importants qui étaient seulement dans le bouquin. On a gardé en revanche la structure linéaire du film, le roman étant raconté avec une chronologie éclatée.» Jan Kounen Première

Image: universal

Universal Pictures a également révélé, en même temps que la bande-annonce, une affiche qui fleure bon la nostalgie du cinéma d’aventure. C’est donc avec L’Homme qui rétrécit que l’on retrouve le réalisateur de Dobermann dans un film qui s’annonce audacieux, porté par un Jean Dujardin pleinement investi, puisque c’est lui-même qui est à l’initiative du projet.