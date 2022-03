Vidéo: watson

On a goûté les nouveaux Ice-Tea Migros marshmallow et pastèque

Tess et Elie, les tiktokeurs de watson ont testé les nouveaux thés froids M-Budget. Peuvent-ils détrôner les Ice Tea iconiques de l'enseigne orange? La réponse dans la vidéo.

«Fraise-pastèque» et «Marshmallow». Voici les deux nouveaux thés froids Tastea M-Budget de la Migros. Ils sont disponibles depuis le début du mois de mars. Il y a déjà du Ice Tea M-Budget mais ces deux nouveaux produits cherchent à attirer les «jeuuuunes» comme dirait Tess dans la vidéo.

Les tiktokeurs de watson, Tess et Elie, se sont empressés de les goûter. Leur avis ici👇.

Sans grande surprise, ces nouvelles boissons n'arrivent pas à la cheville des thés froids cultes de la Migros, on parle bien évidemment des Ice Tea aux packaging des années 1980. Et là, on ouvre un gros débat extrêmement clivant: citron ou pêche?

Alors, quel est le meilleur Ice Tea de la Migros? Celui au citron, évidemment! Mais non, vous avez rien compris, celui à la pêche.

