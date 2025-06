Kim Kardashian et Kanye West, Sofía Vergara et Joe Manganiello: deux mariages de célébrités qui ont échoué. Image: watson

Ces stars ont dépensé des sommes astronomiques pour leur mariage

Cette semaine a lieu le méga-masta-giga mariage de Jeff Bezos à 10 millions de dollars, selon les estimations. Mais il n'est pas la seule célébrité à dépenser une fortune pour le «plus beau jour de sa vie».

Les «Rich & Famous» ne lésinent pas sur les moyens, surtout quand il s'agit du plus beau jour de leur vie. Jeff Bezos, qui célèbre cette semaine son mariage avec Lauren Sánchez à Venise, en fait partie. Il rejoint ainsi la liste de ces stars qui ne regardent pas à la dépense pour leurs noces glamour.

Le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez

Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde, épouse cette semaine Lauren Sánchez à Venise. Pour ce mariage de luxe, il débourse donc quelques millions.

Jeff Bezos avec sa fiancée Lauren Sánchez. Image: keystone

Une nuit à l'Aman Venice Hotel coûte entre 2300 et 8000 francs suisses et Jeff Bezos ne fait pas que réserver la suite la plus luxueuse, il a invité ses quelque 250 invités en réservant tout l'établissement et quelques autres palaces de la ville.

Des stars comme George Clooney et son épouse Amal ou le footballeur Bastian Schweinsteiger et la joueuse de tennis Ana Ivanović se sont déjà mariés à Venise, mais jamais dans une telle ampleur. Au total, le mariage devrait coûter environ 8 millions de francs.

Voici sans plus attendre 11 mariages de stars qui n'ont pas tous bien terminé.

Le mariage de David et Victoria Beckham

L'année dernière, David et Victoria Beckham ont célébré leurs noces d'argent. Bien que leur relation ait connu des hauts et des bas, le couple semble plus soudé que jamais. Ils se sont fiancés après seulement un an de relation et se sont mariés en juillet 1999. Leur premier fils, Brooklyn, était déjà né.

Leur mariage, il y a 25 ans, était considéré dans les années 1990 comme l'un des mariages de célébrités les plus chers, avec un coût d'environ 840 000 francs. Une broutille par rapport à celui de Jeff Bezos. Le footballeur et l'ancienne Spice Girl se sont mariés en violet dans un château de Dublin.

Ce violet, ça va si bien à leur teint naturellement bronzé grâce au soleil britannique.

Victoria a également porté une robe blanche et une couronne dorée et le couple était assis sur des trônes kitsch à souhait. La décoration florale et la fête étaient censées être royales, car les organisateurs avaient déjà travaillé pour la famille royale. David Beckham a cependant récemment pu enfin obtenir un petit titre de noblesse, puisqu'il a été anobli.

Bien que le mariage ait coûté cher, ils en ont aussi tiré de l'argent, car les deux stars ont vendu les droits exclusifs de l'événement à un magazine.

Le mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz: elle ne portait pas de robe de sa belle-mère. Drama! Image: instagram/victoriabeckham

Comme le dit l'adage, les chiens ne font pas des chats, car une jolie somme a également été dépensée pour le mariage de ce Beckham. En 2022, la somptueuse célébration du mariage du fils aîné des Beckham et de sa femme Nicola Peltz, fille du gestionnaire de fonds spéculatifs américains Nelson Peltz, a coûté la bagatelle de 3,3 millions de francs.

La fête en Floride a duré trois jours et a été organisée par un total de trois agences de planification de mariages. Le chef étoilé Thierry Isambert, qui a déjà cuisiné pour le président américain Bill Clinton, s'est occupé du repas. Devant environ 500 invités, le magicien David Blaine s'est notamment produit.

Bien que le tout ait été très coûteux, le mariage n'aurait pas été si merveilleux pour les mariés. Outre des disputes avec les organisateurs, il y a aussi eu des problèmes à cause de la robe de mariée de la fille du milliardaire. Celle-ci n'était pas designée par sa belle-mère Victoria Beckham, mais par Valentino Haute Couture. Comme elle était faite sur mesure, la robe à elle seule doit avoir coûté une petite fortune. Le seul coût du stylisme de la mariée s'élevait à 80 000 francs.

Le mariage de Kim Kardashian et Kanye West

Le mariage de Kim Kardashian et Kanye West appartient déjà au passé, ce dont Kim Kardashian ne doit probablement pas se plaindre en ce moment au vu des sorties scandaleuses et bizarres de son ex-mari ces derniers mois.

En 2014, tout n'était que joie et les deux ont célébré leur mariage pendant tout un week-end. La fête extravagante a ainsi coûté environ trois millions de francs. La robe Givenchy haute couture s'élevait à 400 000 francs.

Les festivités ont commencé à Paris, puis tous les invités ont été transportés en jets privés jusqu'à Florence. Là-bas, le couple a loué la forteresse Forte di Belvedere pour plus de 300 000 francs. Andrea Bocelli a assuré l'animation musicale. Les hébergements hôteliers pour leurs 200 invités à Paris et à Florence ont également dû coûter environ un demi-million de francs.

Kim Kardashian avait d'ailleurs déjà été mariée auparavant. En 2011, elle a épousé le joueur de la NBA Kris Humphries. Bien que le mariage ait coûté 9 millions de francs, il n'a duré que 72 jours.

Le mariage de George Clooney et Amal Alamuddin

instagram

2014 semble avoir été une année particulière, car c'est aussi à ce moment-là qu'a eu lieu le mariage de George Clooney et de l'avocate spécialiste des droits humains Amal Alamuddin. Ils se sont mariés dans ce même hôtel de luxe à Venise où Jeff Bezos et Lauren Sánchez ont posé leurs valises pour le week-end.

Beaucoup de femmes ont dû être très fortes quand il est devenu clair que l'éternel célibataire George Clooney allait vraiment être lié pour toujours à une seule femme. Mais bien que les mariages de célébrités soient rarement de longue durée, l'union des Clooney tient bon jusqu'à aujourd'hui.

Tant mieux pour les finances du couple, car le mariage a coûté la bagatelle de quatre millions de francs. Amal portait une robe Oscar de la Renta faite sur mesure d'une valeur de plus de 300 000 francs, et les invités ont séjourné dans un hôtel 5 étoiles. Pas moins de 250 bouteilles de champagne ont été consommées.

Le mariage des Royals

instagram

Beaucoup essaient d'apporter une touche royale à leur grand jour. Pour ce couple de mariés, ce n'était pas nécessaire du tout, car le marié était un véritable prince.

En 2011, 160 millions de personnes ont suivi l'union du prince William et de Kate Middleton à l'écran. Environ 1900 invités y ont assisté en direct. Même si les coûts d'environ 700 000 francs pour la décoration florale ou la robe Alexander McQueen, qui coûtait plus de 320 000 francs, représentaient déjà des dépenses considérables, les mesures de sécurité ont dépassé tout le reste. Celles-ci ont constitué la majeure partie du budget de 32 millions de francs.

Charles et Diana: leur mariage a coûté 45 millions de francs. Image: AP PA

Chez le père de William, Charles, et sa mère Lady Diana, la majeure partie des 45 millions de francs de leur mariage en 1981 était liée à sa sécurité. Mais d'autres dépenses ont également fait exploser le budget. La robe de Diana a coûté un demi-million de francs.

Harry et Meghan en 2018. Image: AP/POOL PA

En 2018, le Prince Harry et la Duchesse Meghan ont également dépensé environ 40 millions de francs.

Le mariage de Justin Timberlake et Jessica Biel

En 2012, le mariage de Justin Timberlake et Jessica Biel a eu lieu dans le sud de l'Italie. Les coûts se sont élevés à six millions de francs. Les 100 invités, ce qui est une assemblée plutôt petite pour Hollywood, ont été spécialement transportés par avion. Ils ont ensuite pu passer la nuit à l'hôtel de luxe Borgo Egnazia, dans les Pouilles.

Les dépenses élevées pour le mariage s'expliquent probablement aussi par la location de l'intégralité du lieu. Il semble que l'intimité était très importante pour les mariés. La robe haute couture signée Giambattista Valli était également non conventionnelle, car elle n'était pas blanche, mais rose.

Le mariage de Sofía Vergara et Joe Manganiello

instagram

Les acteurs Sofía Vergara et Joe Manganiello ont dépensé 4,2 millions de francs pour leur grand jour, ou plutôt leurs grands jours, en 2015. La fête s'est déroulée à Palm Beach en Floride. La décoration florale à elle seule a représenté une grande partie du budget avec un million de dollars. La salle de la cérémonie était ornée d'une multitude de fleurs blanches, suspendues en guirlandes au plafond. La robe de mariée était signée Zuhair Murad et a coûté 800 000 francs.

Cependant, le mariage n'a duré que 8 ans.

Le mariage de Michael Jordan et Yvette Prieto

instagram

Pour la star du basketball Michael Jordan, c'était déjà le deuxième mariage. En 2013, il a épousé le mannequin Yvette Prieto. Il a mis la main à la poche pour l'événement, car les coûts se seraient élevés à 9 millions de francs. Cependant, avec une fortune d'environ deux milliards de dollars, cela ne l'aura pas particulièrement affecté.

Pour la cérémonie religieuse, 300 invités étaient conviés, et pas moins de 1500 personnes ont ensuite fait la fête dans un luxueux club de golf. L'ambiance musicale a été assurée par des artistes comme Usher ou Robin Thicke. La scène de ces festivités était la Floride. La mariée portait une robe ornée de cristaux Swarovski et le gâteau de mariage comptait sept étages.

Le mariage de Vanisha Mittal et Amit Bhatia

instagram

Si vous pensiez que les mariages déjà mentionnés étaient chers, c'est que vous n'avez encore rien entendu sur cette famille indienne.

Vanisha Mittal est la fille de l'entrepreneur et milliardaire indien Lakshmi Mittal, qui opère dans l'industrie sidérurgique. En 2004, sa fille a épousé Amit Bhatia, lui aussi fortuné. Leur mariage fut l'incarnation du luxe et a même figuré dans le Guinness des records. Les célébrations se sont déroulé dans des lieux de renommée mondiale comme le château de Versailles, Vaux-le-Vicomte et le Jardin des Tuileries, transformés pour l'occasion en mondes féériques indiens.

Kylie Minogue a chanté pour les quelque 1000 invités à qui l'on a offert les billets d'avion et le séjour dans des hôtels 5 étoiles. Pour cela, Mittal a loué 12 Boeing. Cette mégafête a coûté la somme impressionnante de 53 millions de francs. Cependant, le mariage n'a pas duré longtemps, car le couple a divorcé 10 ans plus tard.

Le mariage de Lolita Osmanova et Gaspar Avdolyan

Le couple suivant a fait encore plus fort, en dépensant la somme incroyable de 80 millions de francs. Lolita Osmanova est la fille d'une famille fortunée, celle de l'oligarque de l'énergie Eldar Osmanov. En 2017, elle a épousé Gaspar Avdolyan, le fils du millionnaire russe Albert Avdolyan.

Le couple a choisi le Dolby Theatre à Los Angeles comme lieu de mariage. C'est là que se déroulent les Oscars chaque année. Jason Derulo et Lady Gaga, dont la prestation à elle seule a coûté deux millions de dollars, se sont notamment produits.

Le mariage de Anant Ambani et Radhika Merchant

Riche, plus riche, le plus riche: Anant Ambani et Radhika Merchant, ou plutôt leurs parents, n'ont pas regardé à la dépense pour le mariage. Image: keystone

En Inde, on semble aimer dépenser sans compter pour les mariages. Anant Ambani et Radhika Merchant, tous deux rejetons de milliardaires, ont célébré le mariage le plus cher à ce jour. Leurs coûts sont estimés à 80 millions de francs. Le Guardian estimant même ce chiffre à 600 millions de dollars (490 millions de francs suisses).

La raison en est, entre autres, les nombreuses fêtes de pré-mariage, qui ont étalé l'ensemble des célébrations sur plusieurs mois. Des stars telles que Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry, Andrea Bocelli, Drake, Adele, Justin Bieber et Lana del Rey se sont produites musicalement, empochant plusieurs millions de dollars par prestation.

Outre les habituels invités célèbres comme les Beckham ou les Kardashian, la liste des convives comprenait également, entre autres, le fondateur de Microsoft Bill Gates, le PDG de BlackRock Larry Fink, Ivanka Trump et le roi du Bhoutan.

La cérémonie de mariage officielle a ensuite eu lieu à Mumbai et a duré trois jours.