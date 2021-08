Divertissement

Un fermier rate les funérailles de sa tante, il lui rend un bel hommage



Un fermier rate les funérailles de sa tante, il lui rend un bel hommage

En raison des restrictions imposées par le Covid, le fermier australien Ben Jackson manque l'enterrement de sa tante. Il se rattrape avec une vidéo touchante.

Le fermier australien Ben Jackson, privé de cérémonie funéraire, a rendu hommage à sa tante depuis un champ. Il a filmé son troupeau de moutons, se déplaçant pour former un cœur, à l'aide d'un drone.

«Dans ces moments de deuil, on se sent vraiment impuissant, on ne sait pas quoi faire ou dire», explique l'agriculteur au journal britannique The Guardian. Sa démarche est touchante et la vidéo, impressionnante.

