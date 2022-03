Vidéo: watson

Un pêcheur tombe sur un esturgeon aux airs de dinosaure😱

Un pêcheur a attrapé un esturgeon géant de plus de trois mètres de long dans une rivière de l'ouest du Canada. Le poisson serait âgé de plus de 100 ans.

Yves Bisson est un guide de pêche à l’esturgeon avec derrière lui, plus de 20 ans d'expérience. Il vient de vivre un moment unique sur le fleuve Faser qui se trouve en Colombie-Britannique, province la plus à l'ouest du Canada.

Cet expert du marquage de poisson a passé plus de 28 000 heures sur ce fleuve et ses affluents et a marqué plus de 22 000 spécimens au cours de sa carrière.

Il ne s’attendait donc pas à en trouver un nouveau d’une taille aussi exceptionnelle. Mesurant 3,20 m et pesant entre 250 et 300 kg, cet esturgeon bat sans aucun doute des records dans tous les domaines.

Pour vous donner une idée, un esturgeon blanc, c'est ça. Image: @yvesbissonsturgeonco

Sur la base des statistiques qu’il a pu recueillir avant de remettre l’esturgeon à l’eau, le guide a pu estimer que l’énorme esturgeon avait un peu plus de 100 ans. Ce qui l'a surpris le plus, c'est que le poisson n’avait, semble-t-il, jamais été attrapé par le passé.

«Nous avons tous été étonnés, car ce poisson n’avait pas d’étiquette et n’avait probablement jamais été attrapé auparavant» Yves Bisson

Yves Bisson participe à un programme dont une partie du mandat consiste à identifier et à étiqueter les esturgeons. Il l’a donc marqué avant de le relâcher. L’esturgeon blanc a longtemps fait l’objet de surpêche. Sa population a presque disparu au début des années 1990. Rappelons que les œufs d’esturgeon sont particulièrement recherchés.

