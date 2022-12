Voici les 10 meilleures vidéos TikTok de 2022

Vidéo: watson

Voici les 10 vidéos TikTok qui ont fait l'année 2022

Avec plus d'un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, les compteurs du réseau social TikTok ont explosé cette année. Découvrez le classement des vidéos les plus populaires de 2022.

La fin d'année est en général synonyme de bilan et TikTok n'échappe pas à la règle. Le réseau social de vidéos le plus populaire du monde a publié la liste des vidéos les plus vues durant cette année aux Etats-Unis. Parmi elles: une girafe géante en chocolat, un écureuil mignon, des chorégraphies (évidemment) et une expérience scientifique.

Amaury Guichon et sa girafe en chocolat

Fierté nationale! C’est le chef pâtissier franco-suisse Amaury Guichon qui monte sur la plus haute marche du podium de TikTok, grâce à sa girafe en chocolat de 2,5 mètres de hauteur et ses 73 kilos. Un travail impressionnant pour un résultat qui l'est tout autant.

Squishy, l’écureuil star

Après une longue période d’hibernation, Squishy sort de son sommeil hivernal pour venir manger dans les mains de son propriétaire. Difficile de ne pas trouver cela (trop) mignon.

La chiclette de Rosalía

Après que la chanteuse Rosalía soit apparue en mâchant un chewing-gum d'une manière plutôt expressive, un trend qui consiste à l'imiter est devenu viral sur TikTok. Le but: faire semblant de mâcher une chiclette pour afficher un air désabusé et hautain.

Les actrices de Riverdale qui dansent

Les actrices principales de la série Riverdale, produite par Netflix, reprennent le «Jiggle Jiggle challenge», qui consiste à réaliser une chorégraphie sur la chanson hip-hop Lofi, produite par Duke & Jones et Louis Theroux.

«Je ne suis qu’un bébé!»

Une vidéo très choue d'une maman qui filme sa fille s’énerver après s’être fait réprimander, en s’exclamant simplement qu'elle «n'est qu'un bébé!». On la comprend, après tout, on est tous passé par-là.

La chanson du maïs

À l’origine: l'interview d'un jeune homme qui déclare tout son amour pour le maïs. Les musiciens du groupe Gregory Brothers ont simplement repris son extrait vidéo pour réaliser une chanson qui est devenue virale. «It’s corn» est désormais un tube.

Lizzo et son cours de danse

Lors de ce TikTok, la chanteuse et rappeuse Lizzo se transforme en professeure de danse, avec une séance de coaching pour apprendre la routine de sa propre chanson «About Damn Time».

@lizzo I would’ve given my left coochie lip to be at the spring awakening reunion show 😭 ♬ About Damn Time - Lizzo

Un professeur de musique fait une annonce

Mr Finn est professeur de musique et se met en scène dans cette vidéo afin d’annoncer le thème retenu pour la future comédie musicale de ses élèves. L'enseignant livre une véritable performance scénique au sein de sa classe.

Un tiktokeur vient en aide à un sans-abri

Jimmy Darts est un créateur de contenu connu pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Dans cette vidéo, il retrace le parcours de Tom, un SDF qu’il a aidé à rebondir.

@jimmydarts Tom is no longer homeless and now has a full time job that he loves ❤️ ♬ original sound - Jimmy Darts

C'est qui le plus fort? La lave ou la glace?

Le compte Melt And Pour tente une expérience qui consiste à faire couler de la lave sur de la glace pour en observer la réaction. Si vous avez parié sur la lave, sachez que vous avez perdu.

