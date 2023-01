Vidéo: watson

Mannequin, ce métier de tous les dangers

Durant le défilé Valentino cette semaine, le top model Kristen McMenamy a chuté. Les gamelles étant une chose courante sur le catwalk, on a compilé pour vous les plus beaux fails de la Fashion Week de Paris.

Ce jeudi 26 janvier, c’est sous le pont Alexandre III à Paris et devant un front row riche en célébrités que la maison Valentino à présenté ses créations pour sa collection haute couture printemps-été 2023. Sur le podium, une légende de la mode, Kristen McMenamy, 58 ans. Ce top-modèle qui arpente les runways depuis 40 ans, a chuté. La faute à des talons visiblement pas adaptés. Le mannequin a même exprimé son mécontentement en se déchaussant avec sécheresse et a continué sa route en marchant les jambes en X.

Kristen McMenamy durant le défilé Valentino, un drame en deux actes. Photo: PASCAL LE SEGRETAIN

Un bad buzz pour la maison italienne qui n'est pourtant pas à son premier raté. En effet, en octobre dernier, les chutes furent légion durant le défilé où de nombreux mannequins ont perdu l'équilibre. Que ce soit chez Valentino, Vivienne Westwood ou Saint-Laurent, on a compilé les plus beaux fails des derniers défilés parisiens dans la vidéo ci-dessus.

«Attention à la mousse!»

Mais qu'est-ce qui explique que des mannequins pourtant rodées à l'exercice finissent par se faire les ligaments croisés? Selon des témoignages, il arrive de devoir faire des défilés avec des talons qui ne sont pas toujours adaptés à la taille des pieds du modèle et lorsque la chaussure est trop petite, cela peut devenir dangereux. Lars LaLa, un journaliste de mode et fétichiste des chaussures moches, a d'ailleurs dédié son compte Instagram aux pires fails orthopédiques et compilent de nombreux pieds boudinés par des chaussures durant des défilés.

«Ces créateurs réputés dépensent des millions de dollars pour monter des défilés sans s'assurer que les chaussures sont correctes pour les mannequins» Lars Lala Dazed

Pour Kristen McMenamy, cela fait visiblement partie du métier, puisqu'elle a posté une photo d'elle juste après le défilé où ses remerciements sont ponctués par un: «J'ai merdé».



Vous noterez donc pour vos prochains événements mondains qu'il vaut mieux éviter les escarpins trop petits, puisque même les professionnels ne sont pas à l'abri.



