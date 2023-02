Après cette vidéo, vous ne voudrez plus vous ronger les ongles🤢

Dans l'une de ses vidéos les plus récentes, Roman Kamburov a examiné la saleté sous ses ongles. Déjà que la saleté sous les ongles, c'est immonde à l'œil nu, mais alors vue sous un microscope, c'est absolument ingérable. Le résultat est plus vivant que vous ne le pensez probablement.

Votre Saint-Valentin Ă©tait nulle? Celle de JP Fanguin va vous faire relativiser

Ce mardi, c'était la fête des amoureux et si votre soirée était nulle, sachez qu'il y a eu pire: la Saint-Valentin de Jean-Pierre Fanguin à Dubaï.

Vous avez passé une Saint-Valentin de M? Vous étiez peut-être seul avec votre solitude devant Love is Blind sur Netflix en mangeant un plat indien à réchauffer au micro-ondes, ou alors vous étiez en date et c'était le pire rencard de votre existence parce que la personne en face de vous vous a parlé atelier couture, intolérance au gluten et fromage végane aux noix de cajou... Bref, votre soirée était pourrie et ça vous a mis le moral dans les chaussettes.