Les meilleures punchlines de Michel Blanc

Michel Blanc est mort ce vendredi 4 octobre à l'âge de 72 ans. Rendons hommage à son génie comique avec quelques pépites de son rôle iconique: celui de Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés.

Comédien populaire, réalisateur, scénariste... Michel Blanc est mort. Il avait 72 ans. «Putain, Michel... Qu’est-ce que tu nous as fait...», a réagi le comédien Gérard Jugnot sur Instagram.

C'est un peu ce que l'on se dit, nous aussi, puisque les repas de Noël seront désormais un peu amers, tant Les Bronzés font du ski était un classique de fin d'année. Avec son personnage de séducteur qui se prend plus de vents qu'une éolienne, Michel Blanc restera à jamais dans nos mémoires dans son rôle de l'inoubliable Jean-Claude Dusse. Un personnage culte à qui nous rendons hommage avec cette vidéo.



Une carrière plus que remarquable

Michel Blanc était également bien plus que ce rôle iconique, même si ce sont ces personnages comiques de losers exaspérants qui lui ont valu son immense popularité auprès du public. C'était un membre historique du Splendide, mais surtout grand nom du cinéma, puisqu'il s’est aussi révélé dans d’autres genres. Au festival de Cannes, il a reçu plusieurs prix en tant qu'acteur et scénariste, notamment pour son film Marche à l'Ombre en 1984. En 2012, c'est cette fois aux Césars que Michel Blanc triomphe: il remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans L'Exercice de l'État. Michel Blanc était riche d'une filmographie variée, avec des rôles qui lui ont valu d'être nommé à neuf reprises aux Césars, avec Je vous trouve très beau (2005), ou encore Tenue de Soirée (1986).



Michel Blanc est mort et cela ne peut être qu’une conclusion sur un malentendu. Mais on ne meurt jamais vraiment quand on est un grand du cinéma, capable de faire rire et pleurer, en sachant être devant et derrière la caméra, et surtout, lorsqu'on appartient à la culture populaire.