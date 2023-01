Vidéo: watson

Les sourcils d’Emilia Clarke vont vous faire sourire

L'actrice britannique a fait parler d'elle, un peu malgré elle, durant une interview. Ses mimiques très expressives ont fait rire les internautes.

Emilia Clarke, que vous connaissez probablement tous pour son rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, a donné une interview pour le magazine américain Variety. Durant cet entretien, on apprend une véritable information: l'actrice n'a jamais vu la série House of the Dragon, la préquelle de la série qui l'a révélée, sortie en automne 2022.

«C’est trop étrange pour moi. C’est comme si quelqu’un me disait: «Tu veux aller à cette réunion de classe qui n’est pas celle de ton année?» C’est ce que je ressens. Donc, j’évite» Emilia Clarke Variety

Un aveu de la comédienne dont la gêne s'est manifestée par des rires et des mouvements de sourcils rendant ses expressions faciales particulièrement comiques pour certains internautes qui n'ont pas hésité à s'en moquer sur Twitter et TikTok. En effet, Emilia Clarke est connue pour être relativement expressive dans la vraie vie.

«Les expressions d’Emilia sont si fortes qu'on dirait que ses sourcils sont menés à la baguette par un chef d’orchestre» Un internaute sur Twitter

«Ses sourcils jouent aussi bien que ceux de Colin Farrell» Un internaute sur Twitter

Ces tweets légèrement taquins sont souvent accompagnés de déclarations de sympathie et d'admiration pour l'actrice.

