Les chats sont parfois nuls (mais chou), la preuve en vidéo

Le 8 août est la journée internationale des chats afin de promouvoir l’adoption et le soin apporté à ces créatures infernales, mais pourtant si chou. C'est aussi l'occasion de se rappeler pourquoi on les aime tant.

Le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) a lancé la journée internationale du chat en 2002, afin d’encourager les propriétaires à prendre soin de leurs petits compagnons.

Lors de cette journée, qui tombe chaque année le 8 août, les associations et les refuges proposent l’adoption de chats en cette période estivale propice à l'abandon. Le but est ainsi de sensibiliser à la cause animale et de trouver des maîtres aux chats abandonnés.

D'ailleurs, on a concocté un petit quiz pour tester vos connaissances: Quiz C'est la journée mondiale des chats! Mais les connaissez-vous bien?

Cet événement a également une grande résonance sur internet et les réseaux sociaux, où les photos et vidéos de chat pullulent plus que d'habitude grâce au hashtag #InternationalCatDay. watson a donc décidé de leur rendre hommage en vidéo.

