Une vague de froid débarque, mais la Suisse pourrait être «épargnée»

Diverses prévisions circulent actuellement, suggérant qu’à la fin du mois de janvier, de l’air arctique pénétrerait à nouveau profondément dans le sud de l’Europe. Météo Suisse a examiné la question de plus près.

«La prochaine vague de froid arrive!» Différentes annonces (plus ou moins fiables) font actuellement le tour du web pour avertir d’un nouvel épisode hivernal. Sur Google, des termes comme «vortex polaire», «météo» et «vague de froid» sont activement recherchés.

Cela se comprend: d’une part, c’est bel et bien le vortex polaire qui influence une grande partie de notre météo en hiver. D’autre part, il semble effectivement y avoir un fond de vérité dans ces prévisions pour un nouvel épisode de froid.

Voici comment fonctionne le vortex polaire

Pendant les mois d’hiver, un phénomène appelé «dépression d’altitude» se forme chaque année au-dessus des pôles, en alternance. Concrètement, cela signifie que de l’air extrêmement froid s’accumule à très haute altitude. La raison est simple: en hiver, la lumière du soleil n’atteint plus les hautes latitudes polaires. Résultat, les échanges entre les masses d’air sont fortement réduits.

Il peut alors se former une masse d’air froid très puissante, généralement bien confinée. Cette poche d’air est en effet verrouillée par un jet-stream intense, le courant-jet polaire. La manière dont le temps se manifeste ensuite aux différentes latitudes dépend en grande partie de la force et de la trajectoire de ce ruban de vents violents.

L’image montre la comparaison entre un vortex polaire stable (à gauche) et un vortex «perturbé» ou ondulé. Image: NOAA

Si la situation correspond à celle illustrée sur l’image de gauche, une forte circulation d’ouest s’impose chez nous. Elle n’apporte pas de froid extrême, mais favorise l’arrivée de dépressions parfois tempétueuses nées au-dessus de l’Atlantique. Autrement dit, lorsque le jet-stream est puissant et que l’air froid reste «coincé» au-dessus du pôle Nord, cela se traduit chez nous par un hiver plutôt doux, mais souvent riche en précipitations.

Inversement, si le jet-stream polaire devient instable, des parties du corps d’air froid peuvent être repoussées. L’air très froid du nord peut alors descendre profondément vers le sud.

Ce que disent réellement les prévisions

Alors, à quoi ressemble la situation pour l’instant?

Tout d’abord, les prévisions à court terme (plus fiables) indiquent que le temps restera «ennuyeux» dans les prochains jours, écrit Meteo News sur son blog. Il devrait rester assez ensoleillé, avec quelques nuages élevés, et plutôt doux, sauf sur le Plateau suisse, où le brouillard restera un problème.

Les prévisions jusqu’au week-end prochain 👇 Image: meteo news

Les prévisions à plus long terme, pour la fin janvier et le début février, ont été analysées par Météo Suisse. On y lit:

«Pour la dernière semaine de janvier, la situation devrait évoluer quelque peu avec la fin du blocage sur l’Europe de l’Est»

Ce blocage désigne une zone de haute pression sur l’Europe de l’Est qui empêche actuellement le flux d’ouest habituel d’atteindre l’Europe. Les dépressions peu profondes, qui pourraient apporter de la variation météorologique, «se dirigent donc vers le sud, en direction de la péninsule ibérique», explique Météo Suisse. D’où une situation météorologique plutôt ennuyeuse.

Hauteur géopotentielle à 500 hPa (pression vers 5500 m), calculée pour le samedi 17 janvier (H: anticyclone / T: dépression). Image: Ecmwf via météo suisse

Pour la semaine du 26 janvier au 1er février, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie a examiné la moyenne de plusieurs modèles et scénarios météorologiques. Selon cette moyenne, comme la semaine précédente, il est probable que le flux d’ouest s’affaiblisse et se situe plus au sud que d’habitude.

«Dans cette situation, on peut imaginer une dépression (B) sur l’ouest ou le centre de la Méditerranée. Des pressions plus élevées qu’en moyenne (anomalie positive) sont modélisées sur la Scandinavie avec un possible anticyclone (H). Il est possible que le blocage de la semaine précédente sur l’Europe de l’Est se décale en direction de la Scandinavie.»

Voilà à quoi cela pourrait ressembler: Image: ecmwf via météo suisse

En d’autres termes: le vortex polaire montre déjà des signes d’instabilité. L’air froid qu’il retient normalement au-dessus du pôle Nord a été repoussé vers la Sibérie, donc vers le sud. Cela s’est produit deux fois cette saison, et à chaque fois, un épisode hivernal a suivi dans une grande partie de l’Europe.

Situation peu claire pour la Suisse

Qu’est-ce que cela signifie pour le temps chez nous? Météo Suisse explique:

«Il y a un signal clair pour des températures très basses sur la Russie et l’Europe de l’Est. Des températures légèrement en dessous des moyennes saisonnières sont aussi modélisées sur le proche Atlantique et la péninsule Ibérique, en lien avec des pressions plus basses qu’en moyenne dans ces régions. »

Le service météo précise:

«Le froid pourrait aussi s’étendre sur une bonne partie de l’Europe de l’Ouest»

Pour la Suisse, la situation est moins claire. La raison est que le pays semble influencé par différents facteurs. Cela serait «probablement dû au fait que divers scénarios prévoient une dépression sur l’Espagne qui ferait remonter de l’air doux du sud vers nos régions».

Et donc… ?

Météo Suisse conclut que l’un des deux scénarios pourrait se produire, chacun entraînant une météo différente:

Scénario 1: L’air froid atteint la Suisse Hauteur géopotentielle à 500 hPa (pression vers 5500 m, contours noirs) et température à 850 hPa (environ 1500 m), prévues pour le 29 janvier. Image: ecmwf via météo suisse

Dans ce scénario, une crête de haute pression (H) s’étendrait vers la Scandinavie. Simultanément, plusieurs petites dépressions (B) circuleraient entre la France et la Méditerranée.

«Ce scénario favoriserait la propagation de l’air froid de la Russie vers l’ouest, notamment sur le nord de la France et le sud de l’Angleterre»

La Suisse se trouverait alors également dans cette masse d’air froid, même si elle resterait plutôt à la périphérie des zones les plus froides.

Scénario 2: L’air froid n’atteint pas la Suisse Image: ecmwf via météo suisse

Dans ce scénario, la Suisse resterait «épargnée» par un afflux d’air froid. La situation en Europe serait similaire au premier scénario, avec la différence qu’une dépression plus marquée se forme sur l’Espagne. Cela entraîne un faible flux d’air du sud sur l’Europe occidentale. Pour la Suisse, cela signifie:

«L’air froid ne s’étend pas au-delà du nord de l’Allemagne»

Conclusion: Le vortex polaire est en mouvement. Un afflux d’air froid sur la Russie et l’Europe de l’Est jusqu’au nord de l’Allemagne semble très probable. En Europe occidentale, notamment sur la péninsule ibérique, des températures inférieures à la moyenne sont également probables.

Pour la Suisse, il est encore trop tôt pour le dire avec certitude…