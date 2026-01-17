Une vague de froid débarque, mais la Suisse pourrait être «épargnée»
«La prochaine vague de froid arrive!» Différentes annonces (plus ou moins fiables) font actuellement le tour du web pour avertir d’un nouvel épisode hivernal. Sur Google, des termes comme «vortex polaire», «météo» et «vague de froid» sont activement recherchés.
Cela se comprend: d’une part, c’est bel et bien le vortex polaire qui influence une grande partie de notre météo en hiver. D’autre part, il semble effectivement y avoir un fond de vérité dans ces prévisions pour un nouvel épisode de froid.
Voici comment fonctionne le vortex polaire
Pendant les mois d’hiver, un phénomène appelé «dépression d’altitude» se forme chaque année au-dessus des pôles, en alternance. Concrètement, cela signifie que de l’air extrêmement froid s’accumule à très haute altitude. La raison est simple: en hiver, la lumière du soleil n’atteint plus les hautes latitudes polaires. Résultat, les échanges entre les masses d’air sont fortement réduits.
Il peut alors se former une masse d’air froid très puissante, généralement bien confinée. Cette poche d’air est en effet verrouillée par un jet-stream intense, le courant-jet polaire. La manière dont le temps se manifeste ensuite aux différentes latitudes dépend en grande partie de la force et de la trajectoire de ce ruban de vents violents.
Si la situation correspond à celle illustrée sur l’image de gauche, une forte circulation d’ouest s’impose chez nous. Elle n’apporte pas de froid extrême, mais favorise l’arrivée de dépressions parfois tempétueuses nées au-dessus de l’Atlantique. Autrement dit, lorsque le jet-stream est puissant et que l’air froid reste «coincé» au-dessus du pôle Nord, cela se traduit chez nous par un hiver plutôt doux, mais souvent riche en précipitations.
Inversement, si le jet-stream polaire devient instable, des parties du corps d’air froid peuvent être repoussées. L’air très froid du nord peut alors descendre profondément vers le sud.
Ce que disent réellement les prévisions
Alors, à quoi ressemble la situation pour l’instant?
Tout d’abord, les prévisions à court terme (plus fiables) indiquent que le temps restera «ennuyeux» dans les prochains jours, écrit Meteo News sur son blog. Il devrait rester assez ensoleillé, avec quelques nuages élevés, et plutôt doux, sauf sur le Plateau suisse, où le brouillard restera un problème.
Les prévisions jusqu’au week-end prochain 👇
Les prévisions à plus long terme, pour la fin janvier et le début février, ont été analysées par Météo Suisse. On y lit:
Ce blocage désigne une zone de haute pression sur l’Europe de l’Est qui empêche actuellement le flux d’ouest habituel d’atteindre l’Europe. Les dépressions peu profondes, qui pourraient apporter de la variation météorologique, «se dirigent donc vers le sud, en direction de la péninsule ibérique», explique Météo Suisse. D’où une situation météorologique plutôt ennuyeuse.
Pour la semaine du 26 janvier au 1er février, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie a examiné la moyenne de plusieurs modèles et scénarios météorologiques. Selon cette moyenne, comme la semaine précédente, il est probable que le flux d’ouest s’affaiblisse et se situe plus au sud que d’habitude.
Voilà à quoi cela pourrait ressembler:
En d’autres termes: le vortex polaire montre déjà des signes d’instabilité. L’air froid qu’il retient normalement au-dessus du pôle Nord a été repoussé vers la Sibérie, donc vers le sud. Cela s’est produit deux fois cette saison, et à chaque fois, un épisode hivernal a suivi dans une grande partie de l’Europe.
Situation peu claire pour la Suisse
Qu’est-ce que cela signifie pour le temps chez nous? Météo Suisse explique:
Le service météo précise:
Pour la Suisse, la situation est moins claire. La raison est que le pays semble influencé par différents facteurs. Cela serait «probablement dû au fait que divers scénarios prévoient une dépression sur l’Espagne qui ferait remonter de l’air doux du sud vers nos régions».
Et donc… ?
Météo Suisse conclut que l’un des deux scénarios pourrait se produire, chacun entraînant une météo différente:
Scénario 1: L’air froid atteint la Suisse
Dans ce scénario, une crête de haute pression (H) s’étendrait vers la Scandinavie. Simultanément, plusieurs petites dépressions (B) circuleraient entre la France et la Méditerranée.
La Suisse se trouverait alors également dans cette masse d’air froid, même si elle resterait plutôt à la périphérie des zones les plus froides.
Scénario 2: L’air froid n’atteint pas la Suisse
Dans ce scénario, la Suisse resterait «épargnée» par un afflux d’air froid. La situation en Europe serait similaire au premier scénario, avec la différence qu’une dépression plus marquée se forme sur l’Espagne. Cela entraîne un faible flux d’air du sud sur l’Europe occidentale. Pour la Suisse, cela signifie:
Conclusion: Le vortex polaire est en mouvement. Un afflux d’air froid sur la Russie et l’Europe de l’Est jusqu’au nord de l’Allemagne semble très probable. En Europe occidentale, notamment sur la péninsule ibérique, des températures inférieures à la moyenne sont également probables.
Pour la Suisse, il est encore trop tôt pour le dire avec certitude…