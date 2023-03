Vidéo: watson

5 choses que vous ignorez probablement sur le «daddy» préféré des séries

L'acteur vedette de The Last of Us, également présent dans la 3e saison de The Mandalorian, est actuellement au pique de sa notoriété. Retour sur cet acteur devenu le chouchou des internets.

Sainath Bovay / Jeremie crausaz

Pedro Pascal a eu une carrière fascinante, puisqu'il fait partie du club de ceux pour qui la célébrité a commencé dans la quarantaine. En effet, l'acteur américano-chilien se fait réellement connaître en 2014, alors âgé de 39 ans, grâce à son rôle dans la quatrième saison de Game of Thrones. Il y interprète Oberyn Martell le temps de quelques épisodes, ce qui a suffi à rester dans les mémoires grâce à un personnage haut en couleur particulièrement séduisant et surtout une mort affreuse et explosive que nous ne spoilerons pas ici de peur de salir la moquette.

Depuis, c'est l'escalade, il devient l'un des personnages principaux de la série Narcos sur Netflix, intègre l'univers de Star Wars en endossant l'armure de The Mandalorian et tient la tête d'affiche The Last of Us avec l’actrice Bella Ramsey, vue elle aussi dans Game of Thrones. Ils jouent respectivement les rôles de Joël et Ellie qui tentent de survivre dans une Amérique ravagée par une épidémie.

The Mandalorian et The Last of Us, deux séries extrêmement populaires qui ont le droit à une diffusion quasi simultanée cette année ont surtout un autre point commun avec son acteur principal: Pedro Pascal y joue une figure paternelle. L'acteur étant un quarantenaire relativement beau gosse, il n'en fallait pas plus pour qu’Internet s'enflamme et le sacre «daddy» le plus cool du monde.

De Buffy à Ellie

Pedro Pascal et sa «baby face». image: 20th century fox

Avant de devenir une célébrité, Pedro Pascal a commencé comme la plupart des acteurs: en enchaînant les petits rôles, notamment dans des séries policières comme New York, police judiciaire ou encore FBI : Portés disparus. Une de ses premières apparitions à la télévision a été dans Buffy contre les vampires, où il donna la réplique à Sarah Michelle Gellar. En 1999, dans le premier épisode de la quatrième saison 4, Pedro Pascal interprète Eddie, un jeune homme que Buffy rencontre à l’université et qui se révélera plus tard être un vampire avant de finir en poussière à grands coups de pieu dans le cœur.

Pedro Pascal un peu avant de finir en poudre. Image: 20th Century Fox

Un réfugié politique

Pedro Pascal naît à Santiago du Chili, en 1975. Deux ans plus tôt, le président socialiste Salvador Allende est renversé par le coup d’Etat du général Pinochet qui instaura une dictature militaire pendant près de 20 ans. Ses parents étant considérés comme des opposants au régime et recherchés, ils n'ont pas d'autres choix que de se cacher et fuir. Neuf mois après la naissance de Pedro Pascal, ils trouvent refuge à l’ambassade du Venezuela à Santiago, avant d’obtenir l’asile politique au Danemark. C'est finalement aux Etats-Unis, d’abord au Texas puis en Californie, que la famille Pascal se réfugie. Aujourd’hui, l’acteur revient régulièrement au Chili où son père et deux de ses frères vivent.

Il a pris le nom de sa mère

Pedro Pascal s'appelle en réalité José Pedro Balmaceda Pascal. Lors du décès de sa mère, Verónica Pascal, en 1999, l’acteur lui a rendu hommage en changeant de nom de scène, abandonnant celui de son père, Balmaceda, pour prendre celui de sa mère, Pascal. «Elle a toujours été d’un soutien incroyable. J’ai toujours eu l’impression qu’elle savait quelque chose que je ne savais pas», confiait-il au magazine People en 2020. «Aucun de mes succès ne serait réel si ce n’était pas pour elle», ajoutait-il. De plus, si le comédien a décidé de changer de nom de scène, c’est également parce que les Américains avaient trop de mal à prononcer Balmaceda.

Il est activiste LGBTQIA+

Pedro Pascal et sa sœur Lux, qui fut autrefois son frère. people

Le comédien est engagé politiquement pour défendre les couleurs du drapeau arc-en-ciel et s’exprime souvent sur les réseaux sociaux en faveur des causes progressistes qui lui tiennent à cœur. Il est notamment très proche de sa sœur transgenre, Lux Pascal, également actrice, dont il soutient l’activisme. C'est d'ailleurs lui-même qui avait présenté sa sœur après sa transition en 2021 sur son compte Instagram. L'acteur avait publié une photo d'un magazine chilien où elle était en couverture, accompagnée de ces quelques jolis mots écrits en espagnol: «Ma sœur, mon cœur, notre Lux».

«Il a joué un rôle important dans ma transition, il est également un artiste et un guide. Il a été l’un des premiers pour me donner les choses qui ont formé mon identité» Lux Pascal people

Il a des amis formidables

On aurait tous aimé passer Nouvel-An avec ces deux. Instagram

Pedro Pascal vit une véritable bromance avec un autre acteur qui a su conquérir Hollywood: Oscaar Isaac. Les deux compères se sont croisés sur les planches en 2005 alors qu'ils participaient à une production off-Broadway intitulé Beauty of the Father où ils étaient payés 500 dollars par semaine. «Le rêve était de pouvoir payer le loyer», a déclaré Oscar Isaac à Variety à propos de leur situation financière de l'époque. Ils ont depuis parcouru un beau bout de chemin et ont joué à nouveau côte à côte en 2019 dans Triple frontière (disponible sur Netflix), qui met également en vedette Ben Affleck et Charlie Hunnam. C'est d'ailleurs Oscaar Isaac, qui joue Poe Dameron dans la dernière trilogie Star Wars, qui a poussé son ami à faire le casting de The Mandalorian dont la troisième saison vient de commencer sur Disney+.

