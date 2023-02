Vidéo: watson

Il a écrit un roman devenu un best-seller 11 ans plus tard: voici pourquoi

En partageant sur TikTok le livre de son père sorti il y a 11 ans, cette jeune fille a changé le destin de son paternel en le faisant devenir un best-seller.

Plus de «Divertissement»

Lloyd Devereux Richards, père de trois enfants, a passé 14 années de sa vie à écrire un roman policier, puis 11 ans à attendre que son livre rencontre le succès. Grâce à l’aide de sa fille, c'est désormais chose faite.

Alors que le roman de son père, intitulé Stone Maidens, ne se vendait pas, Marguerite Richards a décidé de lui donner un coup de pouce et d'en faire la promotion. Via TikTok, elle a partagé une vidéo d’encouragement dans laquelle elle filme son père et y partage la préface du roman. Grâce à la magie des réseaux sociaux, cette adorable vidéo est devenue virale avec plus de 43 millions de vues et a déclenché une multitude de commandes sur Amazon.

En quelques jours seulement, le roman de Lloyd Devereux Richards est arrivé numéro un des ventes sur Amazon faisant de Stone Maidens un best-seller. Sur TikTok, sa fille Marguerite continue de partager des vidéos de son père qui apparaît très ému face à cet engouement et se dit reconnaissant. Comme quoi, il y a aussi parfois du bon sur les réseaux sociaux. (sbo)

Vidéo: watson

Parfois, il y a aussi du moins bon

5 trends TikTok qu'il ne faut absolument pas suivre Vidéo: watson

Les fromages suisses, la vie ❤️