649 participants costumés en Spider-Man se sont réunis au Comic Con de New York le 8 octobre. Vidéo: watson

Il manquait 37 Spider-Man pour entrer dans l’histoire

Des centaines de Spider-Man ont envahi le Comic Con de New York jeudi. Leur mission: battre un record du monde. Hélas, même à 649, les superhéros n’y sont pas parvenus.

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Avec autant de Spider-Man au même endroit, New York pouvait dormir tranquille. Pour le record du monde, en revanche, il faudra repasser. Jeudi 8 octobre, 649 personnes déguisées en homme-araignée se sont réunies au Javits Center, lors du New York Comic Con, rapporte The Pop Break.

L’objectif était de dépasser le plus grand rassemblement de personnes costumées en Spider-Man. Problème: la barre était fixée à 685 participants. Il manquait donc 37 superhéros pour faire mieux. Certains fans ont réclamé un nouveau comptage, en vain, selon le média présent sur place.

Jazwares et Disney Consumer Products avaient pourtant préparé le terrain. Des costumes gratuits, en tailles adultes et enfants, étaient prévus dans la limite des stocks, ainsi que des pins souvenirs. Un arbitre du Guinness devait vérifier la tentative, précisait l’annonce des organisateurs.

Il fallait au moins 686 Spider-Man pour battre le record établi en Malaisie en 2023. Image: reuters

Le titre reste donc à la Malaisie. Le 3 juin 2023, Sony Pictures Entertainment Malaysia avait réuni 685 Spider-Man dans l’Etat de Selangor pour célébrer la sortie d’Across the Spider-Verse, selon le Guinness World Records.

A New York, les participants ont tout de même dansé et échangé entre fans. Pas de record, donc, mais largement de quoi refaire le célèbre mème des Spider-Man qui se pointent du doigt. (mbr)

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