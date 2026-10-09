Il manquait 37 Spider-Man pour entrer dans l’histoire
Avec autant de Spider-Man au même endroit, New York pouvait dormir tranquille. Pour le record du monde, en revanche, il faudra repasser. Jeudi 8 octobre, 649 personnes déguisées en homme-araignée se sont réunies au Javits Center, lors du New York Comic Con, rapporte The Pop Break.
L’objectif était de dépasser le plus grand rassemblement de personnes costumées en Spider-Man. Problème: la barre était fixée à 685 participants. Il manquait donc 37 superhéros pour faire mieux. Certains fans ont réclamé un nouveau comptage, en vain, selon le média présent sur place.
Jazwares et Disney Consumer Products avaient pourtant préparé le terrain. Des costumes gratuits, en tailles adultes et enfants, étaient prévus dans la limite des stocks, ainsi que des pins souvenirs. Un arbitre du Guinness devait vérifier la tentative, précisait l’annonce des organisateurs.
Le titre reste donc à la Malaisie. Le 3 juin 2023, Sony Pictures Entertainment Malaysia avait réuni 685 Spider-Man dans l’Etat de Selangor pour célébrer la sortie d’Across the Spider-Verse, selon le Guinness World Records.
A New York, les participants ont tout de même dansé et échangé entre fans. Pas de record, donc, mais largement de quoi refaire le célèbre mème des Spider-Man qui se pointent du doigt. (mbr)