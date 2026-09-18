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Batman sur l’Opéra de Sydney: le mystère de la vidéo expliqué

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Un Batman sur l’Opéra de Sydney sème le doute

Mais que pouvait bien faire Batman sur le toit de l’Opéra de Sydney? Aperçu jeudi au sommet du célèbre monument australien, le Chevalier noir a fait planer le doute sur un possible tournage. Voici ce qui se cache derrière ces images.
18.09.2026, 11:5518.09.2026, 11:55

Gotham a-t-elle déménagé en Australie? Jeudi 17 septembre, une silhouette costumée en Batman a été repérée sur le toit de l’Opéra de Sydney. Le justicier masqué s’était offert un perchoir plutôt spectaculaire, comme le montrent les images ci-dessus.

De quoi imaginer Robert Pattinson en pleine scène pour la suite de The Batman. D’autant que, selon la chaîne australienne Nine, la police de Nouvelle-Galles du Sud avait évoqué un film «en cours de tournage» dans la ville.

Jeudi 17 septembre, une silhouette costumée en Batman a été repérée sur le toit de l’Opéra de Sydney.
Une silhouette costumée en Batman sur le toit de l’Opéra de Sydney, le 17 septembre 2026.image: instagram

Mais non, il ne s'agissait pas du beau Rob en pleine tournage. Le mystère a une autre explication. Selon Variety Australia, cette apparition fait partie d’une opération organisée pour le «Batman Day», la journée consacrée au héros de DC.

Le «Batman» mexicain traque les voleurs avec du scotch
Le «Batman» mexicain traque les voleurs avec du scotch

Le rendez-vous est annoncé pour samedi 19 septembre à 18 heures, heure locale, autour de l’emblématique monument. L’apparition de jeudi pourrait donc correspondre à des répétitions, avance le média. Célébré chaque troisième samedi de septembre, le Batman Day donne lieu à des projections et à des animations pour les fans. Cette année marque les 87 ans du personnage. A Sydney, il a déjà trouvé son toit.

Quant au tournage de la suite de Batman, le tournage se tient actuellement à Londres, comme l'a confirmé Robert Pattinson dans un récent entretien au magazine GQ. «Ça se passe bien. Je sens vraiment mon âge quand je dois beaucoup me battre. Je me dis littéralement: “Bon sang, c’est nettement plus dur qu’avant.” Mais c’est vraiment sympa.»

«Et je pense que le film va être plutôt génial. Il y a une distribution vraiment, vraiment sympa, mais c’est un marathon»
Robert Pattinson, dans GQ

Batman 2 devrait sortir début 2028. (mbr)

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