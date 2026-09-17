Spider-Man: Brand New Day détient désormais le record absolu de recettes au box-office nord-américain. image: watson

Spider-Man pulvérise un record vieux de dix ans

Il aura fallu attendre plus de dix ans pour voir tomber Star Wars. Spider-Man: Brand New Day est officiellement devenu le film ayant généré le plus de recettes de l’histoire au box-office nord-américain. Et ce n’est pas le seul record que Tom Holland et Zendaya ont fait voler en éclats.

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C’est le genre de record que Hollywood pensait presque intouchable. Depuis 2015, Star Wars: Le Réveil de la Force trônait tout en haut du box-office nord-américain avec 936,66 millions de dollars de recettes. (Oui, vous avez bien lu.) Dix ans plus tard, le règne de la galaxie très, très lointaine vient de prendre fin. Et son bourreau porte un costume rouge et bleu.

Spider-Man: Brand New Day, sorti fin juillet, a officiellement dépassé le septième épisode de Star Wars. Le quatrième film consacré au Peter Parker de Tom Holland totalise désormais 936,77 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada, selon Box Office Mojo.

Un résultat d’autant plus spectaculaire qu’il lui aura fallu seulement 47 jours pour s’emparer du record. Star Wars: Le Réveil de la Force avait terminé sa carrière nord-américaine à 936,66 millions de dollars.

Depuis sa sortie, Spider-Man: Brand New Day enchaîne les performances vertigineuses. Le film de Destin Daniel Cretton avait donné le ton dès son premier week-end, avec 360 millions de dollars récoltés en Amérique du Nord. Il s’agissait tout simplement du plus gros démarrage jamais enregistré sur ce marché.

Selon Deadline, le blockbuster a ensuite égrainé une ribambelle d’autres records: meilleure première semaine, plus gros lundi et mardi, mais aussi film le plus rapide à franchir successivement les seuils de 400, 500, 600, 700, 800 puis 900 millions de dollars en Amérique du Nord. Il a également occupé la première place du box-office pendant six week-ends consécutifs.

L’araignée avait déjà battu un autre membre de sa propre famille: Spider-Man: No Way Home. Sorti en 2021, celui-ci avait engrangé environ 815 millions de dollars sur le marché nord-américain et 1,92 milliard dans le monde. Brand New Day est donc désormais, de très loin, le plus gros succès de l’histoire de Sony Pictures.

2,45 milliards dans le monde

Le phénomène ne s’arrête évidemment pas aux frontières américaines. Spider-Man: Brand New Day affiche désormais quelque 2,45 milliards de dollars de recettes mondiales, dont plus de 1,5 milliard récolté hors d’Amérique du Nord. Cela lui permet de pointer à la troisième place des plus gros succès mondiaux de l’histoire du cinéma, derrière Avatar et Avengers: Endgame.

Dès son premier week-end, le film avait d’ailleurs amassé la somme ahurissante de 932 millions de dollars dans le monde. Seul Avengers: Endgame avait fait mieux lors de son lancement, avec environ 1,2 milliard en 2019.

Une performance qui fait aussi les affaires de Tom Holland. L’acteur britannique peut désormais se vanter d’apparaître dans deux des trois films les plus lucratifs de l’histoire mondiale du cinéma, puisqu’il figurait également au casting d’Avengers: Endgame.

Chez Sony, on ne boude évidemment pas son plaisir. Dans un courriel adressé à ses équipes et relayé par Deadline, Tom Rothman, le patron du Motion Picture Group de Sony Pictures Entertainment, a célébré ce cap historique. «Hier soir, quelque part en Amérique du Nord, un spectateur chanceux a acheté un billet pour Spider-Man: A Brand New Day, ce qui en a fait le film le plus rentable de l'histoire de notre pays», poursuit-il.

«Il y a des étapes importantes. Et puis il y a des moments qui entrent dans l’histoire» Tom Rothman, le patron du Motion Picture Group de Sony Pictures Entertainment, dans un mail adressé à ses équipes

Avant de remercier les équipes du studio, le réalisateur Destin Daniel Cretton, les producteurs Amy Pascal et Kevin Feige ainsi que Tom Holland. «Le monde du cinéma est parfois impitoyable. Alors, prenez un moment aujourd’hui et savourez ce moment. Numéro un de tous les temps. C’est vraiment génial», poursuit-il.

Et le compteur n’est pas encore définitivement arrêté. Spider-Man: Brand New Day est toujours exploité dans certaines salles. La barre symbolique du milliard de dollars en Amérique du Nord paraît néanmoins difficile à atteindre sans ressortie, relève Variety.

Quoi qu’il arrive désormais, Peter Parker a déjà réussi ce qu’aucun Avengers, Avatar ni Jedi n’était parvenu à faire jusqu'à présent: régner en maître sur le box-office nord-américain. (mbr)

Vidéo: watson