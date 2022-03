BREAKING NEWS: La voiture la plus longue du monde roule à nouveau

Officiellement considérée comme la plus longue voiture du monde, l'American Dream a été sauvée de la casse et maintenant, elle est de retour.

Ceci, mesdames et messieurs, est le rêve américain de 1992. Construite par le collectionneur et constructeur automobile spécialisé dans les voitures pour le cinéma et la télévision Jay Ohrberg, cette Cadillac Eldorado a 24 roues, deux moteurs, deux pilotes, un lit à eau king size, un jacuzzi, une piscine (avec plongeoir), plusieurs salles et un héliport. Et bonne nouvelle (pour ceux qui peuvent en profiter), elle roule à nouveau!

L'American Dream et a été conçue sur la base d'une Cadillac de 1976 et a été achevée en 1992. Selon le Guinness Book, le véhicule est officiellement la voiture la plus longue au monde. Elle mesure 30,5 mètres de long (100 pieds en anglais – ce qui sonne un peu mieux). Et oui, je répète, il y a un héliport!

La photo ci-dessus date du début des années 90. Après... eh bien, jusqu'à récemment, la voiture ressemblait à ça:

Les vestiges du rêve américain pourrissaient sur le parking d'un entrepôt du New Jersey. C'est alors qu'intervient un certain Michael Manning, qui a découvert l'annonce de vente sur Ebay et a remporté l'enchère.

C'est lui, le nouveau propriétaire.👇

«Quand j'ai trouvé la voiture, elle était en très mauvais état. Je dirais que sur une échelle d’un à dix, elle était à moins un», explique le nouveau propriétaire. La rénovation a commencé il y a deux ans et demi. En plus de la limousine pourrie, trois Cadillac ont été utilisées pour fournir certaines pièces. Au total, le projet de restauration a coûté plus d'un quart de million de dollars.

Désormais, l'American Dream brille à nouveau de mille feux et ce n'est même pas grâce à Xzibit.

L'intérieur est tel qu'on se l'imagine: de la moquette partout, du cuir, du simili cuir et des lampes LED. L'équipement comprend plusieurs télévisions, un réfrigérateur et un téléphone. Selon Michael Manning, environ 75 personnes peuvent théoriquement y prendre place. En plus, la piscine et l'héliport ont été rénovés.

Lorsque Michael Manning et son équipe ont démonté la voiture, ils ont constaté qu'il s'agissait en fait de six Cadillac reliées en leur centre par un cadre spécialement conçu. On ne sait pas combien pèse l'American Dream. Mais l'heureux acquéreur l'estime à 11 tonnes.

Comme on peut l'imaginer, la conduite n'est pas une tâche facile. «La plus grande difficulté est de trouver des routes suffisamment droites. Pour pouvoir tourner, il faut un très grand rayon, car c'est très long», explique Michael Manning. «Un peu comme le président qui doit planifier chaque itinéraire jusqu'à sa destination - c'est exactement ce que nous devrions faire. Nous devrions planifier un itinéraire et savoir exactement où nous pouvons tourner.»

Comme tout le reste de l'industrie automobile, l'avenir de l'American Dream pourrait être électrique. «Il suffirait de 24 moteurs électriques, un pour chaque roue. Et une batterie. Je n'ai aucune idée de la taille qu'elle devrait avoir», explique Michael Manning. La réponse est: très grande. Mais l'espace n'est pas un problème dans le rêve américain. D'autant plus que: «Un jour, nous allongerons encore la voiture», a t-il affirmé.

