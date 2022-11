Arriverez-vous à prononcer le nom de cette colline?

Allez, on est convaincu, l'été prochain on fait tous un pèlerinage pour aller voir cette colline à l'autre bout du monde.

Après, on a une langue bien plus proche de chez nous qui est tout autant galère à prononcer. Grüezi mitenand!

«Falling for Christmas» avec Lindsay Lohan: même le bêtisier m'a déçu

Le téléfilm de Noël avec Lindsay Lohan est désormais disponible sur Netflix. Je dis bien téléfilm parce que l'appeler «film» serait exagéré.

Il devait signer le grand retour de Lindsay Lohan: Falling for Christmas, la dernière création pour les Fêtes de Netflix est disponible depuis ce jeudi. Autant vous dire qu'hier soir, je me suis mise en mode fragile attachiante: plaid, chocolat chaud-noisette-potiron et bougie parfum marshmallow-cozy, j'étais prête à affronter une avalanche de scènes niaises et mielleuses.