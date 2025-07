Ces fails vont vous mettre une claque de fraîcheur

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

De quoi avons-nous besoin pour un mardi parfait? Peu de travail et beaucoup de fun, bien sûr! Et dans l'idéal, quelques superbes fails pour commencer, suivis d'un délicieux dîner. Puis, encore des ratés. Et enfin, le souper.

Marché conclu.

🤝🏻

LegggooOOOOOooooooo!!!

Entrez, la fête commence!

Awww! Une demande en mariage à la plage!

Que s'est-il passé ici?

Juste le temps de poster le dessert sur Insta...

(Le fail le plus triste de la semaine.)

Le chat le plus dramatique de la semaine n'aime apparemment pas se rafraîchir.

Oh, un tour de magie!

C'est marrant comme on peut l'entendre, même si les GIFs n'ont pas de son.

La preuve que les tout-petits et les adultes ivres sont, d'une certaine manière, les mêmes.

Le dessert est désormais parfait.

Et maintenant, quelques images...

Quand les vacances à la plage ne sont pas possibles financièrement cette année.

Le montage Photoshop de la semaine.

«Si tu ne bois pas de lait de chien, pourquoi boirais-tu du lait de vache?»



«Cette image n'était pas nécessaire.»

Passons maintenant à une édition «Spécial Été». Elle s'intitule: «Chats dans les stores».

Laissons juste entrer un peu de soleil.

...

...

Upsi.

D’où vient cette haine?

Terminé. Votre travail ici est terminé.

«Excellent»

Passons au tatouage de la semaine:

Mais ce n’est pas mal non plus:

Think postivite.

Ou peut-être que c'est un initié, et que c'est nous qui sommes stupides.

J'interpréterais cela comme une victoire, mais chacun son avis...

Tout est dans le ralenti.

Si vous riez, vous êtes une mauvaise personne.

Ahh, voilà du travail d'équipe!

Eeeeet...

... CiaaooOOOOoooo!! (Le fail le plus épique de la semaine)

Ce petit gorille frappe sa poitrine pour la première fois.

Bonus-Win

L'été, hourra!