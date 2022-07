World of Watson

Le cousin de Max et Lili se drogue et 4 autres conseils lectures de watson

Le Couteau (Jo Nesbø)

Alberto Silini

Quand j’ai envie de lire un polar, je ne me pose même pas la question de quel auteur je vais choisir. Dans ces cas, mon choix tombe de manière automatique et inéluctable sur celui qui est, pour moi, le roi absolu de ce genre littéraire: Jo Nesbø.

Le Norvégien est connu pour sa série sur Harry Hole, un inspecteur génial, asocial et alcoolique, spécialisé dans les tueurs en série. Le fait que les faits se déroulent à Oslo est certes un peu improbable (dans ses livres, la ville a connu une liste de serial killers qui ferait pâlir les Etats-Unis), mais participe sans aucun doute au charme et au style si typique de cet auteur. Ma joie était donc très grande quand j’ai trouvé en librairie le dernier épisode de la série, publié en 2019. Que peut-on dire de ce «Couteau»? C’est dur d’être original quand on arrive au quinzième chapitre d’une saga qui s'étire depuis plus de vingt ans et, en effet, c’est l’inverse que je cherchais.

A ma grande satisfaction, Jo Nesbø fait du Jo Nesbø: des personnages ultra caractérisés, des punchlines piquantes sur la classe moyenne et la social-démocratie scandinave, de bonnes références musicales et surtout, une intrigue extrêmement bien tenue, riche de petits détails et indices à la fois utiles et dépaysants. L’auteur arrive toujours à brouiller les pistes et à créer des plot twists inattendus et efficaces. Une valeur sûre.

Tala Yuna (Charles Aubert)

Sandrine Spycher

Vous connaissez l'échelle de Beaufort? C'est grâce à elle qu'on mesures les vents, les vagues, la pluie, le suspense d'une tempête ou celui de l'écriture. Ce livre est construit par étapes, selon les degrés de l'échelle de Beaufort. L'avis de tempête, au propre comme au figuré, plane comme une menace de page en page.

L'auteur nous emmène aux côtés de son personnage dans une aventure contemplative. Un récit qui évoque le «nature writing» d'un Thoreau ou d'un Whitman. De l'océan déchaîné à la terre ferme sauvage, on passe par toutes les émotions.

Certains chapitres m'ont rendue triste, d'autres m'ont remplie d'amour. Ce roman est beau, tout simplement. Avec une écriture fluide et poétique. Avec un léger suspense et un dénouement surprenant.

Le cousin de Max et Lili se drogue

Marie-Adèle Copin

Victor, le cousin de Max et Lili, les célèbres personnages de la série qui compte une centaine de tomes, est un camé. Il fume des battes. Oh le vilain! Cette BD pédagogique essaie de démontrer que même si le cannabis est une drogue douce (donc moins dramatique que la méthamphétamine, par exemple), elle vous rend stone et risque de vous faire rater vos études (si vous étudiez encore). Ce livre est assez court, les dessins sont iconiques et il est idéal pour ceux qui ne veulent pas trimballer d’énormes pavés à la plage cet été. Je conseille!

Samurai (Fabrice Caro)

Saïnath Bovay

Fabrice Caro, aka Fabcaro, c’est l’auteur et le dessinateur de la BD la plus drôle du monde: Zai Zai Zai.

Samurai est son dernier roman. C’est délicieusement con, plein de réflexions à la fois absurdes et sensées, de situations cocasses qui font que, littéralement, ça m’arrive de rire à gorge déployée, ce qui peut être gênant dans une salle d’attente par exemple.

En gros, Samurai, ça parle d'Alan, un écrivain paumé et un peu introverti, redevenu célibataire contre son gré, qui tente d’écrire un roman sérieux qui va changer sa carrière et faire revenir l’être aimé. Sauf qu'avoir la rigueur du samurai et écrire 10 000 signes par jour, ce n’est pas forcément facile quand on doit surveiller d’un œil la piscine des voisins, pleurer la mort d’un ami d’enfance et subir les rencontres arrangées qu’un couple d’amis tente désespérément pour le recaser.

Bref, tout ça passé dans le shaker de l’absurde, ça donne un cocktail incroyablement drôle où toutes les situations et réflexions sont vues au travers du prisme de la lose dans laquelle on peut tous se reconnaître.

Le parfum des fleurs la nuit (Leïla Slimani)

Alyssa Garcia

Je n'ai lu que la moitié de ce petit livre (151 pages), mais la plume de l'auteure me fait déjà voyager. A Venise, plus précisément, où le personnage principal, une écrivaine, se retrouve enfermée une nuit entière dans un musée.

Aucune contrainte ou intrigue bizarre ici. Simplement une artiste en panne d'inspiration qui n'arrive pas à écrire son prochain roman, car elle est trop sollicitée par le monde extérieur. L'histoire se passe en 2019 (elle aurait dû attendre 2020 pour l'isolement) et s'avère très inspirante pour la journaliste que je suis. Peut-être que je me retirerai un jour dans un lieu calme pour augmenter ma productivité? L'idée est à soumettre à la rédaction.

En tout cas, je me réjouis de terminer l'ouvrage sur une plage cet été.