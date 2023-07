Vidéo: watson

Voici la web-série la plus déjantée du moment

De la musique aliénante façon TikTok et des toilettes habitées par des têtes qui semblent avoir passé trop de nuits blanches dans des clubs berlinois, voici Skibidi Toilet, la nouvelle web-série que les jeunes s'infligent.

Plus de «Divertissement»

Cet objet animé non identifié s’appelle Skibidi Toilet. Fabriquée à partir d’un vieux moteur 3D de jeux vidéo, cette série d'animation a cumulé depuis le début de l'année plus de 20 millions d'abonnées et 320 millions de vues sur YouTube. La série, propre aux nouvelles manières de consommer des contenus digitaux, est courte. Rien que l'épisode pilote ne dure que 12 secondes.

Alors qu'on entre dans des toilettes en vue subjective, la caméra zoom sur la cuvette de laquelle sort subitement une tête qui se met à chanter un morceau digne de Scatman John, désormais culte sur TikTok. Vous n'y comprenez rien? C'est normal.

Le concept de base consiste à creuser profondément dans le n'importe quoi. Skibidi Toilet, c'est la tête crispée d'un homme accroché à des toilettes à la manière d'un escargot. Une monstruosité qui, avec quelques semblables, attaque la Terre, qui sera défendue par des hommes avec des caméras ou des téléviseurs à la place de la tête. Cette rébellion, aidée par un robot géant mi-homme mi-haut-parleurs, se bat contre ses chiottes de l'horreur qui peuvent être détruite lorsque l'on tire la chasse d'eau.

Sur IMDB, cette série est notée 8,9 sur 10, ce qui est une excellente note. Image: IMDb

Durant 73 épisodes, cette saga pleine d'action est une véritable montée en puissance, voyant s'affronter des personnages monstrueux de plus en plus puissants, détruisant dans leurs sillages des villes entières.

Derrière ces vidéos se cache DaFuq!?Boom!, un vidéaste qui est actif depuis 7 ans sur YouTube et qui jouissait déjà d'une popularité monstre puisqu'il cumulait déjà 2 milliards de vues avant cette série. Ce qui fait le succès de Skibidi Toilet, c'est qu'elle est diffusée sur Shorts, la réponse verticale de YouTube pour concurrencer TikTok et les Reels d'Instagram. Un format court, vertical et concentré qui biberonne la génération alpha, ces enfants nés au début des années 2010.

Cette génération est plus friande de vidéos courtes et effrénées popularisées par TikTok. Skibidi Toilet, appartient à ce genre-là. Vous êtes donc prévenu, si votre enfant regarde des trucs bizarres sur YouTube, c'est qu'il est tout à fait normal.

Vidéo: watson

Pour les fans de pixels

Voici la première sitcom générée par une intelligence artificielle Vidéo: watson

7 jeux vidéo qui sortent en 2023 et qu'on n'en peut plus d'attendre Vidéo: watson