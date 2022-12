Les grands distributeurs Coop et Migros confirment: la demande en bois de chauffage est en hausse dans leurs magasins aussi. Image: Shutterstock

Le bois, produit de luxe: y en aura-t-il assez pour chauffer les Suisses?

Les prix des pellets alimentant les chaudières à bois explosent et celui des bûchettes aussi. Tensions sur le marché suisse avant l'hiver.



Le bois de chauffage est tendance et ce n’est pas une bonne nouvelle. La demande augmente, les prix prennent l'ascenseur, passant parfois du simple au double. Pas de chance si vous comptiez sur ce matériau pour vous tenir chaud les mois d'hiver. Il va falloir débourser davantage que l’année dernière à la même période: «Plus 15% pour les bûchettes, plus 90% pour les pellets, ces granulés qui alimentent les chaudières à bois», annonce Richard Golay, responsable pour la Suisse romande d’Energie-Bois Suisse, l’association faîtière de la filière bois énergie.

La guerre en Ukraine a bouleversé la donne. Les tensions sur le prix du gaz, la crainte de pénurie d’énergie cet hiver ont provoqué un repli vers le bois comme combustible:

«On n’avait jamais vu ça: dès le mois de mai, des clients ont voulu constituer des stocks, alors qu’à ce moment-là de l'année, la demande en bois de chauffage est normalement assez basse» Richard Golay

Les grands distributeurs Coop et Migros confirment: la demande en bois de chauffage est en hausse dans leurs magasins aussi. «Elle a été multipliée par trois environ par rapport à l'année précédente, avec un léger recul en novembre 2022 par rapport à octobre 2022. Nous partons du principe que la majeure partie de notre clientèle s'est, entre-temps, approvisionnée et que, parallèlement, les températures sont plutôt trop élevées pour la saison», communique Migros par la voix de son porte-parole Tristan Cerf.

Les stocks de Coop et Migros

Même topo chez Coop: «Depuis quelques semaines, nous constatons une augmentation de la demande de bois de chauffage dans toute la Suisse. Actuellement, nous en avons suffisamment en stock chez Coop et Jumbo», assure Kevin Blättler, le porte-parole de Coop.

Et les prix, comment ont-ils évolué? Migros n'avait pas la réponse ce jeudi. Coop préfère rester vague: «Nous nous engageons pour des prix équitables et conformes au marché vis-à-vis de nos clientes et clients.»

Un coup d’œil au site Galaxus.ch, propriété de Migros et plus grand portail suisse de vente en ligne hors alimentation, permet d’y voir plus clair. Le carton de bois de chauffage de 25 kg coûte actuellement 30,90 francs, contre 24 francs début juin. Il est monté à 28,80 le 12 novembre, est redescendu à 25,50 francs le 15, pour repartir à la hausse à partir du 26.

Les commerces et fournisseurs disposeront-ils de suffisamment de bois de chauffage pour satisfaire la demande dans un futur proche? On est dans le bleu.

«C’est l’incertitude, la situation est exceptionnelle» Richard Golay

Côté pellets, on l’a vu, «les prix flambent». «Cela tient à ce que ces dernières années, de manière marquée ces derniers mois, les achats de chaudières à bois alimentées par des pellets ont bondi», explique-t-il. Dans quelles proportions? «De 90%», répond Laurianne Altwegg, de la Fédération romande des consommateurs (FRC).

«Si, en octobre 2021, il fallait payer 2100 francs pour pouvoir acheter 6000 kg de pellets, il faut désormais en débourser 4000, chiffre valable pour octobre 2022», explique Laurianne Altwegg. Les propriétaires de chaudières à bois en sont pour leurs frais, et ils ne sont même pas sûrs d'obtenir les quantités souhaitées dans les prochaines semaines.

«L’arrêt des importations de bois de Russie et de Biélorussie, et cela impacte toute l’Europe, a réduit le marché des pellets. Or nous importons en Suisse 30% de notre consommation de ces granulés de bois», fait observer Richard Golay. Décidément, il ne faudra pas qu'il fasse trop froid cet hiver.