Le bitcoin pourrait à nouveau s'effondrer

Le bitcoin toujours sous pression
Après avoir été l'un des actifs les plus performants des neuf premiers mois de l'année, le bitcoin est dans le dur.Image: Shutterstock

A moins de 90 000 dollars, la célèbre cryptomonnaie est toujours sous pression. Et les prévisions à court terme des experts ne sont pas bonnes.
23.12.2025, 10:4223.12.2025, 10:42

Le bitcoin peinait toujours à sortir mardi de l'ornière creusée en octobre, un choc qui a plongé le marché des cryptomonnaies dans l'incertitude quant à leur évolution. Les analystes n'excluent pas un nouvel effondrement à court terme.

Vers 09h20, la plus connue des cryptomonnaies reculait de 2,1% (cours sur 24h) à 87 552 dollars. En un an, le bitcoin a perdu 7,9% de sa valeur et se situait bien loin de son pic historique de début octobre à 126 198 dollars.

Pourquoi la planète crypto sera bouleversée en 2026

«Tant que le bitcoin reste sous son seuil de résistance entre 95 000 et 100 000 dollars, les risques de baisse persistent», écrit Tony Sycamore chez IG. Son repli dans un contexte de hausse des actions et des cours de l'or, parallèlement à un dollar plus faible, est jugé décevant et «témoigne de la baisse de l'appétit pour le risque sur les marchés des cryptomonnaies qui persiste depuis le krach éclair d'octobre».

Craintes d'une bulle dans l'IA

Le bitcoin a pourtant été l'un des actifs les plus performants au cours de neuf premiers mois de l'année, cumulant une progression de 35%, jusqu'à son pic à plus de 126 000 dollars juste avant sa chute, précipitée par les craintes d'une bulle dans l'intelligence artificielle.

Les répercussions de cette correction ont rendu incertaines les perspectives du bitcoin. «Une rupture sous le plus bas du 21 novembre à 80'537 dollars le mettrait aux prises avec son plancher proche des 75'000 dollars du 'jour de la libération'» américain, poursuit l'analyste. (jzs/ats)

