Economie

Argent

5 points qui expliquent simplement l'inflation



On vous expliques les bases de l'inflation en cinq points

La Banque nationale suisse, les économistes et les journalistes spécialisés ont souvent le mot inflation en bouche. Ça veut dire quoi? On vous explique.



Jason Huther Jason Huther Suivez-moi Se désabonner

On reprend les bases

Dans notre système économique, les gens achètent ce que les entreprises produisent. De leur côté, ces dernières payent un salaire aux futurs consommateurs. Au milieu, il y a l'Etat qui taxe les uns et les autres pour pouvoir rémunérer ses fonctionnaires et lui-même consommer. Vous avez cela bien en tête? On continue.



Comment se définit l'inflation?

L'inflation, c'est quand les prix des biens (les choses matérielles) et des services (les choses immatérielles) augmentent. Si en 2019 votre dentifrice coûte cinq francs et qu'il y a une inflation de 2% en 2021 vous le payerez alors dix centimes plus cher. C'est, par conséquent, une baisse de la valeur de la monnaie: avec la même somme on achète moins de trucs.

Attention, une augmentation temporaire du prix d'un bien, ce n'est pas de l'inflation. Le calcul de l'inflation est la moyenne de plein de produits différents à travers un pays et sur un temps long.

Compliquons un peu les choses: si on achète le «supersmartphone 1» à 1000 francs, en 2020 et que le «supersmartphone 2» est 1200 francs en 2021, il est compliqué de calculer quelle part va à une hausse en raison de l'innovation ou de l'inflation. C'est donc d'assez relatif comme valeur.



Et c'est bien ou mal?

Les deux mon capitaine!

Pas bien pour l'épargne: les petits sous que l'on a économisé vont perdre de la valeur, car on pourra s'acheter moins de trucs avec.

Bien pour les investissements: si on a acheté une maison, vu que les prix augmentent, elle vaudra plus cher.

si on a acheté une maison, vu que les prix augmentent, elle vaudra plus cher. Bien quand on est endetté: si on a emprunté un certaine somme, par exemple 1000 francs, vu que l'argent vaut moins, alors la dette (en pognon) aussi.

C'est quoi la cause de l'inflation?

Il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire à l'inflation:

Par la demande:

C'est une donnée économique de base: quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent.

Par l'offre:

L'augmentation des coûts de production: par exemple une pandémie limite les transports, ça coûte plus cher d'échanger les biens. Cela se répercute sur le prix final.

par exemple une pandémie limite les transports, ça coûte plus cher d'échanger les biens. Cela se répercute sur le prix final. L'inflation importée: c'est la hausse des prix dans d'autres pays qui a des conséquences ici en Suisse. Si le prix du pétrole augmente, alors celui de l'essence chez nous aussi par ricochet. C'est vrai pour tout les produits fabriqué avec le pétrole.

qui a des conséquences ici en Suisse. Si le prix du pétrole augmente, alors celui de l'essence chez nous aussi par ricochet. C'est vrai pour tout les produits fabriqué avec le pétrole. L'excès de masse monétaire, autrement dit le trop plein d'argent. Pour rappel, la monnaie se trouve sous forme physique (les billets) ou numérique (sur un compte en banque). Par conséquent, s'il y a trop d'argent dans l'économie par rapport aux biens et services que l'on peut acheter. Le pognon va donc perdre de la valeur.

Quel est le rôle de la BNS?

La Banque nationale suisse a pour mandat de mener une politique monétaire conçue de telle sorte que la monnaie garde sa valeur et que l’économie puisse se développer de manière optimale. Pour se faire elle dispose de plusieurs outils techniques.

Après un sujet compliqué, voici des chats moches...

Plus d'articles sur le thème «Economie» C'est quoi exactement cette délicate réforme de l'AVS? Link zum Artikel Dans le mariage, chacun gagne à payer sa part d'impôts Link zum Artikel Amateurs de poissons, méfiez-vous des arnaques! Link zum Artikel Le groupe de Zara et Bershka ne vend plus et perd 70% de bénéfices Link zum Artikel Lego touche le jackpot grâce aux confinements Link zum Artikel Montrer tous les articles