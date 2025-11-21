ciel couvert
Aldi, Migros, Coop et Lidl fâchent les paysans suisses

Les paysans suisses dénoncent une «pression» d'Aldi, Migros, Coop et Lidl

La guerre des prix chez les détaillants fâche l'Union suisse des paysans (USP). L'organisation redoute que ces baisses continues se répercutent sur les producteurs.
Livre de pain à 99 centimes, bouteille de chasselas à 2,19 francs, viande durable à prix cassés: l'Union suisse des paysans (USP) s'insurge vendredi contre une «pression inconsidérée» sur les prix, et renvoie les grands distributeurs à leurs responsabilités.

Pain Lidl à 0.99 centimes.
Le pain à 99 centimes d'AldiImage: Lidl screenshot

Cette tendance nuit à la durabilité et favorise le gaspillage alimentaire, écrit la faîtière dans un communiqué.

Ce que cache la guerre des prix entre Aldi, Migros, Coop et Lidl

Surtout, l'organisation doute des promesses faites par les grandes enseignes de financer elles-mêmes les baisses de prix, et de ne pas les répercuter sur les producteurs.

«La réalité à long terme laisse craindre le contraire»
L'USP

Le discounter Aldi Suisse s'est illustré récemment par des baisses de prix spectaculaires, et d'autres distributeurs lui ont emboîté le pas. L'association Marchés Equitables Suisse a saisi la Commission de la concurrence (Comco), jugeant que l'introduction de la livre de pain à 99 centimes, suivie de baisses généralisées, révèle une situation inéquitable du marché. (jzs/ats)

