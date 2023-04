Aéroports suisses touchés par les grèves en Allemagne

Les travailleurs allemands ont bloqué deux aéroports. D'autres perturbations ne sont pas exclues.

Les aéroports de Genève et Zurich ainsi que l'EuroAiport de Bâle sont touchés par les grèves qui ont débuté lundi en Allemagne. Au moins une vingtaine de vols ont été annulés.

Huit vols qui devaient rejoindre Zurich depuis Berlin ont été annulés, de même que trois en provenance de Hambourg, a indiqué une porte-parole de l'aéroport de Zurich. Les vols aller vers les aéroports de Berlin-Brandenburg (BER) et de Hambourg ont été effectués auparavant. Aucun passager n'a été bloqué à Zurich, car les passagers concernés avaient été transférés sur un autre vol à l'avance, a précisé la porte-parole.

A Genève-Cointrin, un aller-retour avec Berlin et un autre avec Francfort des compagnies Swiss et Easyjet ont été touchés, a indiqué l'aéroport.

A l'aéroport de Bâle, trois vols en provenance de Berlin ont été annulés. Jusqu'à lundi midi, les vols de Bâle vers Berlin n'avaient pas été touchés. Ceux de et vers Hambourg n'étaient pas non plus concernés. La situation peut toutefois évoluer à tout moment, a indiqué l'EuroAiport de Bâle.

Il n'est pas possible d'évaluer les répercussions des grèves annoncées sur le trafic aérien. D'autres perturbations ne sont pas exclues. Swiss a indiqué qu'un peu plus de 1500 passagers étaient concernés par les vols annulés lundi.

Une grève «d'avertissement»

De nombreux employés des aéroports de la capitale allemande et de la ville hanséatique travaillant dans les domaines de la sécurité aérienne, du contrôle des passagers et du contrôle du personnel et des marchandises ont cessé leur activité lundi à partir de 3h30.

Le syndicat Ver.di avait appelé à une nouvelle grève dite «d'avertissement» en raison du conflit autour des négociations tarifaires qui dure depuis des semaines. C'est la troisième fois depuis le début de l'année que l'aéroport de Berlin-Brandenburg est touché par une grève.

Les grèves de lundi s'ajoutent à une longue liste de grèves qui ont eu lieu ces dernières semaines, surtout dans le secteur des transports. Les dernières ont eu lieu jeudi, vendredi et samedi dans les aéroports, et le syndicat des chemins de fer et des transports a paralysé le trafic ferroviaire dans toute l'Allemagne pendant des heures vendredi. (jah/ats)