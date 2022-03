Ce qui se cache derrière les rumeurs sur les nouveaux avions d'Edelweiss

L'envie de voyager est de retour. C'est pourquoi Edelweiss, la petite sœur de Swiss veut développer ses activités. Dans un premier temps, elle le fait sur les court-courriers, mais de nouveaux avions long-courriers pourraient bientôt voir le jour.

Stefan Ehrbar / ch media

Les aéroports de San Diego, Rio de Janeiro et Buenos Aires attendent, en vain, le prochain atterrissage des avions portant la fleur des Alpes. Comme la compagnie aérienne Edelweiss a dû céder, en 2021, deux avions long-courriers à la compagnie Eurowings Discover - qui appartient également à Lufthansa - , sa flotte est passée de six à quatre avions long-courriers. Les destinations américaines ne peuvent donc plus être desservies.

Mais cela pourrait à nouveau changer. La situation sur le front des réservations, chez Edelweiss, est bonne. «Le désir de partir en vacances reste intact», a récemment déclaré le directeur de la compagnie aérienne, Bernd Bauer, aux journaux Tamedia.

Dans ce contexte, la guerre en Ukraine est certes une source d'incertitude, mais visiblement l'impatience de partir en vacances semble l'emporter après deux ans de restrictions Covid. En effet, le portail d'information Travelnews analyse que la demande est de retour. Cette situation a des conséquences directes sur la flotte d'Edelweiss: le site écrit que six avions long-courriers devraient à nouveau être en service pour le prochain horaire d'hiver.

Un A340 de la compagnie aérienne Edelweiss en 2016. Bild: KEYSTONE

Edelweiss aura-t-elle des A350 ?

Le porte-parole de la compagnie aérienne, Andreas Meier, ne veut pas le confirmer et parle de «spéculation». Mais il relate:

«Ce n'est pas un secret que nous souhaitons à nouveau croître sur le long-courrier»

La taille de la flotte n'aurait été réduite que temporairement. La croissance future dépendrait de «différentes options concernant les avions disponibles et les destinations appropriées». Une décision concernant de nouveaux avions pourrait être prise à un autre moment, «aussi bien à court qu'à long terme.»

Le type d'avion qui sera acheté et sa provenance n'ont pas encore été décidés, selon Meier. Il est probable qu'Edelweiss ne souhaite exploiter qu'un seul type d'appareil sur les destinations long-courrier à l'avenir. Actuellement, il s'agit de quatre avions de type Airbus A340. Dans les forums d'aviation, on spécule que la compagnie aérienne pourrait recevoir des appareils du type Airbus A350, un peu plus grand.

Nouvelles destinations court-courrier

Les nouveaux avions long-courriers ne sont pas seulement intéressants pour les voyageurs aériens, ils représentent également un facteur économique non négligeable. Selon Swiss, plus de 150 emplois dépendent par exemple d'un modèle de son plus grand avion long-courrier, le Boeing 777.

Dans un premier temps, Edelweiss se développe, toutefois, sur le court-courrier. La flotte s'enrichira, cet été, de deux Airbus A320 et comptera alors 12 appareils de ce type. Pour la saison des vacances, Edelweiss desservira ainsi, pour la première, fois Pise et Ponta Delgada aux Açores. Au total, Edelweiss proposera, cet été, 59 destinations de vacances sur le court et moyen-courrier et 19 destinations sur le long-courrier.

Edelweiss n'est pas la seule à élargir son offre. Avec l'horaire d'été en vigueur depuis dimanche, Swiss dessert également de nouvelles destinations au départ de Zurich, et les compagnies américaines United et Delta augmentent leur offre au départ du plus grand aéroport suisse. Au départ de l'Euroairport de Bâle, les voyageurs peuvent désormais se rendre à La Canée, en Grèce, et à Kukës, en Albanie. Plusieurs compagnies aériennes ont en outre élargi leur offre, comme l'indique un communiqué.