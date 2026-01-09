averses éparses
La BNS surfe sur l'or pour dégager un gros bénéfice

Eine Schweizer Flagge weht auf dem Gebaeude der Schweizerischen Nationalbank, am Mittwoch, 1. Oktober 2025 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
La banque nationale suisse (BNS) a soigné son bénéfice.Keystone

La banque centrale helvétique a dégagé un bénéfice de 26 milliards en 2025. Un résultat supérieur aux attentes qui s'explique notamment pour son stock d'or.
09.01.2026, 08:3209.01.2026, 08:32

La Banque nationale suisse (BNS) a profité de la plus-value sur ses positions en or pour soigner son bénéfice, qui a atteint environ 26 milliards de francs l'année dernière. Les cantons et la Confédération devraient recevoir une distribution de 4 milliards, indique vendredi l'institut d'émission sur la base de chiffres provisoires.

Le résultat est clairement supérieur aux prévisions des économistes d'UBS, qui tablaient sur un bénéfice compris entre 23,5 à 28,5 milliards de francs. Pour rappel, le résultat sur neuf mois avait atteint 12,63 milliards, ce qui implique un quatrième trimestre très fructueux pour la BNS. UBS prévoyait un bénéfice entre 11 et 16 milliards au dernier partiel.

Pourquoi il faut se réjouir pour le franc et se «méfier» du dollar en 2026

En 2024, le bénéfice de la BNS avait atteint 80,7 milliards de francs.

Dividende maximal

Les positions en monnaies étrangères ont causé une perte de 9 milliards de francs, alors que le stock d'or a permis à la banque centrale helvétique d'engranger 36,3 milliards, précise le communiqué. Les positions en francs ont essuyé un débours de 0,9 milliard.

La BNS procédera au versement d'un dividende de 15 francs par action, ce qui correspond au montant maximal prévu par la loi. La publication du rapport détaillé sur l'exercice 2025 comportant les chiffres définitifs interviendra le 17 mars prochain. (jzs/ats)

