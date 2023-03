Voici la plus longue croisière du monde (et elle dure plusieurs années)

209 214 kilomètres, 375 ports et 135 pays en bateau de croisière: depuis le 1er mars, il est possible de réserver la plus longue croisière du monde. Ce que coûte le plaisir.

Parcourir le monde sur un bateau de croisière est le rêve de beaucoup de gens. Embarquer, naviguer sur les mers pendant quelques semaines, puis retourner à la vie quotidienne. Mais que se passe-t-il si vous ne quittez pas à nouveau le navire, mais que vous installez votre vie sur le bateau?

Une combinaison de vie et d'expérience – c'est ainsi que doit fonctionner la plus longue croisière du monde. Elle sera proposée par «Life at Sea Cruises» et partira d'Istanbul le 1er novembre. Il est également possible d'embarquer le 5 novembre à Barcelone et le 16 novembre à Miami, a indiqué l'entreprise sur son site Internet.

Combien coûte la croisière marathon?

Vous pourriez sous-louer votre appartement? Exercer votre travail de n'importe où dans le monde? Et vous n'auriez pas peur de dépenser pour cette aventure? Dans ce cas, vous pouvez participer à hauteur de 84 300 euros (environ 82 000 francs). C'est le prix que demande l'entreprise pour la plus petite cabine (douze mètres carrés). Elle peut être réservée depuis le 1ᵉʳ mars sur le site Internet de «Life at Sea Cruises». Une suite coûte en moyenne environ 300 000 euros par personne pour un tour de trois ans. Selon le prestataire, le prix peut être payé en plusieurs fois.

Important: il n'est pas possible de réserver une période plus courte que... trois ans.

Le MV Gemini est actuellement en cours de rénovation et devrait emmener des passagers autour du monde à partir de novembre 2023. Image: Croisières Life at Sea

Qu'est-ce qui est proposé aux passagers?

288 nuitées sont prévues dans des ports du monde entier, dont des escales dans de grandes villes comme Séoul, Rio de Janeiro ou Shanghai. Des séjours allant jusqu'à sept jours y sont prévus. Au total, 135 pays seront visités sur tous les continents. Les points forts: l'île de Half Moon en Antarctique et 13 des 14 merveilles du monde.

Image: Croisières Life at Sea

Les passagers du MV Gemini sont confrontés à au moins 300 jours sans terre.

Quel navire transporte les voyageurs du monde?

Le MV Gemini est un navire de croisière âgé d'une trentaine d'années qui a été transformé l'année dernière pour près de dix millions d'euros afin de pouvoir accueillir le marathon des voyages, comme le rapporte «Life at Sea Cruises». Le croiseur disposera de 400 cabines pouvant accueillir 1074 voyageurs.

Image: Croisières Life at Sea

Une piscine doit être ouverte sans interruption, sauf de 3h à 4h du matin. Plusieurs restaurants, un centre de remise en forme, un centre de bien-être et un auditorium proposant différents événements devraient permettre d'organiser toutes sortes d'événements.

Est-il possible de travailler depuis le bateau?

La compagnie de croisières écrit sur son site web:

«Nous avons développé le premier centre d'affaires de ce type en mer, avec 2 salles de conférence, 14 bureaux, une bibliothèque d'affaires, un salon relaxant et un café, équipés d'écrans, d'équipement de conférence, du wifi, d'imprimantes et d'un personnel serviable.»

En outre, chaque cabine est équipée d'une connexion Wifi Star-Link, ce qui permet d'avoir toujours une connexion Internet.

Que faire en cas de problème à bord?

«Life at Sea Cruises» souhaite que les voyageurs forment un véritable voisinage pendant le voyage. Pour ce faire, tous les jours fériés pourraient être célébrés ensemble sur le bateau.

Image: Croisières Life at Sea

Mais si la concorde ne fonctionne pas et qu'une brebis galeuse s'y faufile par exemple, tout est prévu à cet effet. Pour cela, le navire a été équipé d'une prison, d'un hôpital et d'une morgue. (t-online)