Vögele shoes cessera son activité en fin d'année. Image: KEYSTONE

Vögele shoes c'est fini

L'entreprise de chaussures Vögele est sur le point de disparaître. La maison suisse d'Uznach cessera ses activités commerciales au plus tard fin 2022.

Vögele shoes va cesser son activité en fin d'année. Au bénéfice d'un sursis concordataire de quatre mois, l'exploitant saint-gallois de magasins de chaussures n'est pas parvenu à redresser sa situation financière, face à recul imprévisible et massif de la demande depuis octobre dernier ni à convaincre de nouveaux investisseurs. La mesure concerne 131 salariés.

Dans un communiqué diffusé mardi, Vögele shoes rappelle avoir obtenu un sursis concordataire définitif d'une durée de quatre mois le 13 octobre dernier. Face à l'évolution défavorable des affaires et à l'échec des discussions menées avec différents investisseurs, le conseil d'administration et la direction ont décidé, en accord avec la commissaire compétente, de mettre fin aux activités commerciales de l'entreprise, probablement au plus tard fin 2022.

Vögele shoes ajoute être en contact étroit avec les 131 employés concernés par l'arrêt des activités, les syndicats et les spécialistes des ressources humaines. De même, des discussions sont en cours avec les partenaires et les fournisseurs afin d'organiser de manière ordonnée la liquidation des sites et des stocks de marchandises d'ici la fin de l'année.

Christian Müller, président du conseil d'administration et propriétaire de Karl Vögele depuis un peu plus d'un an et demi explique:

«Malgré les intenses efforts de nos collaborateurs et la grande bienveillance de nos partenaires, le conseil d'administration et la direction, ainsi que la commissaire, ne voient pas d'avenir durable pour l'entreprise dans les circonstances actuelles. C'est un jour amer pour nous tous, ainsi que pour la marque de tradition Vögele shoes, en laquelle nous continuons tous de croire.»

Rachetée en 2018 par le polonais CCC group, Vögele shoes a été revendue mi-2021 à l'allemand cm.shoes qui s'était pour l'occasion associé avec le fonds munichois GA Europe. (jah/ats)