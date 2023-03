Voici combien les patrons de Credit Suisse ont empoché malgré la chute

Ces 16 dernières années, les dirigeants du groupe ont toujours été très bien lotis, à coup de salaires, de bonus et de programmes pour les collaborateurs. Petit aperçu.

2007 restera gravée comme une année de gloire pour le Credit Suisse. Cette année-là, l'action s'échange à plus de 90 francs et la banque vaut près de 100 milliards. Depuis, l'ancien fleuron de la place bancaire suisse ne fait que décliner. Ce, à la vitesse d'Odermatt, pour vous donner un ordre d'idée.

Pourtant, selon nos calculs, la direction à elle seule (dont la composition ainsi que le nombre de membres ont fortement varié au cours des 16 dernières années) a encaissé 1 376 000 000 de francs. Soit 1,376 milliard de francs.

Les enveloppes salariales de la direction, hors programmes pour collaborateurs et indemnités, en millions graphique: watson.ch/datawrapper

Ce chiffre ne comprend pas les 70 millions versés à Brady Dougan en 2009 dans le cadre d'un programme destiné aux collaborateurs. Ne sont pas non plus inclus les 14,3 millions de francs que le Credit Suisse a versés à Tidjam Thiam en 2015 pour le dédommager de la perte de bonus chez son dernier employeur.

Et le CEO n'a pas toujours été le mieux payé. On peut citer par exemple les 20,8 millions de francs suisses perçus par le directeur asiatique Kai Nargolwala en 2008 ou les 15,6 millions du directeur américain Antonio Quintella en 2010. Mais en règle générale, ce sont les CEO qui font le plus de bénéfices.

Les CEOs et leurs performances

Brady W. Dougan, mai 2007 – juillet 2015

graphique: watson.ch/keystone/tradingview

Valeur de l'action au début du mandat: 77 dollars

Valeur de l'action à la sortie: 28 dollars (-63%)

Brady Dougan a perçu 161 millions de dollars en 8 ans en tant que CEO de Credit Suisse.

Rien qu'en 2009, il a accumulé 90,1 millions de dollars avec le salaire de base, les primes et le programme de participation des collaborateurs.

Enveloppes salariales annuelles de Brady Dougans au Credit Suisse

Il convient de noter - pour ces chiffres et les suivants - qu'une grande partie de ces montants a été versée sous forme de bonus, dont une partie sous forme d'actions liées. En raison de la chute des cours, ces dernières ont également perdu de la valeur au fil du temps pour Brady Dougan (et les autres CEO et présidents du CA).

Tidjane Thiam, juillet 2015 – février 2020

graphique: watson.ch/keyston/tradingview

Valeur de l'action au début du mandat: 28 dollars

Valeur de l'action à la sortie: 14 dollars (-50%)

Tidjane Thiam a perçu 64 millions de dollars en cinq ans en tant que CEO de Credit Suisse.

Enveloppes salariales annuelles de Tidjane Thiams au Credit Suisse

L'indemnité de départ de Tidjane Thiam n'est pas mentionnée ici. Selon les rumeurs, elle serait de l'ordre de 30 millions. Les détails n'ont jamais été publiés.

Thomas Gottstein, février 2020 – août 2022

Valeur de l'action au début du mandat: 14 dollars

Valeur de l'action à la sortie: 5.80 dollars (-58,6%)

Thomas Gottstein a perçu 12,1 millions de dollars en deux ans en tant que CEO de Credit Suisse.

Pour Thomas Gottstein aussi, on spécule sur un parachute doré. Si c'est le cas, il devrait être nettement plus modeste que celui de Thiam.

Ulrich Körner, août 2022 – mars 2023

Valeur de l'action au début du mandat: 5.80 dollars

Valeur de l'action à la sortie: 0.97 dollar (-83%), état au 20.3.2023, 15:32.

Ulrich Körner perçoit un salaire annuel de 3 millions de dollars en tant que dernier CEO du Credit Suisse.

Enveloppes salariales de CEO de Credit Suisse en millions

Les présidents du conseil d'administration

Les 16 dernières années de Credit Suisse ont été marquées par l'ère d'Urs Rohner. En tant que président du conseil d'administration, il a encouragé la culture des salaires monstrueux - sans s'en priver. Au cours de ses dix années passées au Credit Suisse, il a gagné en moyenne 4,3 millions de francs par an.

Les honoraires du conseil d'administration en millions

Au Credit Suisse, les salaires des autres membres du conseil d'administration ne sont pas liés à la performance. Ils se situent dans une fourchette de plusieurs centaines de milliers de francs par an - c'est moins que ce que gagne un «risk taker» au sein de la banque. Ces cadres supérieurs gagnent en moyenne plus d'un million de francs (1,07 million).

En 2021, le Credit Suisse employait 1400 «risk takers», dont la masse salariale annuelle s'élevait à 1,5 milliard de francs.