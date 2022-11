Après la faillite de FTX, c'est tout l'univers des cryptos qui vacille

En plus de Genesis Global, d'autres cryptoplayers éminents ont perdu des fonds chez FTX. La liste est longue: Galaxy Digital, Sequoya Capital, Galois Capital, BlockFi, Crypto.com, Wintermute, Multicoin Capital, Coin Shares, le groupe Amber et également Pantera Capital.

C'est justement Grayscale elle-même qui jette de l'huile sur le feu. Le fonds a récemment refusé de dévoiler ses propres réserves. Il s'agit d'une mesure de sécurité, a-t-on expliqué vendredi. Une lettre de Coinbase a été jointe en guise de justificatif. La société a pour mission de conserver les cryptomonnaies de Grayscale. Selon cette lettre, Grayscale dispose de 635 000 bitcoins et de trois millions d'éthers, soit l'équivalent de 10 et 3,4 milliards de dollars.

Genesis Global fait partie d'un conglomérat de la société mère Digital Currency Group. D'autres poids lourds de la crypto en font partie, comme le plus grand fonds de crypto du monde, Greyscale. Celui-ci gérait en 2021 des cryptomonnaies d'une valeur de 50 milliards de dollars. Dans l'incertitude générale, on spécule désormais sur le fait que la conflagration s'étendra de Genesis Global à Greyscale.

Le grand problème: après le naufrage de 3AC, Terra, Celsius, Voyager et FTX, plus personne ne croit à de telles promesses. Genesis Global aussi avait d'abord fait preuve de confiance. Dans le football, la phrase «nous sommes à 100% avec notre entraîneur», est dans la scène cryptographique «ne vous inquiétez pas, chez nous tout est sûr». Au lieu d'apaiser les tensions, de telles déclarations sont interprétées comme l'annonce d'une explosion. D'autant plus que la poudrière autour de Genesis Global est de taille considérable.

L'entreprise ne s'est pas encore exprimée à ce sujet, mais promet que tous les autres domaines d'exploitation en dehors de l'activité de crédit sont indépendants et ne sont pas concernés. Le son de cloche est le même du côté de la bourse de cryptomonnaies Gemini. On y assure que tous les avoirs des clients sont en sécurité. Seul le programme de rendement est concerné.

Gemini est la cryptobourse des frères Tyler et Cameron Winklevoss. En tant que «créateurs» de Facebook (à l'époque encore ConnectU), les jumeaux ont acquis une notoriété mondiale grâce au film The Social Network . Depuis 2013, les deux hommes sont présents dans le secteur de la cryptomonnaie.

Ce canton romand est le champion suisse des forfaits fiscaux

Une enquête de la RTS révèle que le Valais est le roi des forfaits fiscaux en Suisse. Pourtant, c'est le canton de Genève qui encaisse le plus d'argent grâce à ce système. Une différence qui s'explique.

Avec 946 personnes imposées d'après leurs dépenses, le Valais est, en 2020, devenu le canton dénombrant le plus de résidents payant un forfait fiscal. L'enquête de la RTS dévoilée dimanche dans Le 19h30 a également mis en évidence les trois autres cantons figurant sur le podium: à commencer par le Tessin et Vaud, avec respectivement 896 et 892 résidents concernés. Les deux régions sont suivies par Genève et ses 523 personnes payant leurs impôts à partir de leur train de vie.