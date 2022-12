La coche bleue revient sur Twitter dès lundi avec un nouvel abo payant

Pour huit ou onze dollars, les utilisateurs de Twitter pourront dès lundi s'abonner et recevoir leur coche bleue. Celle-ci sera accordée après vérification.

Après plusieurs faux départs, Twitter prévoit de lancer lundi une nouvelle offre d'abonnement, plus chère pour les utilisateurs d'appareils Apple. Elle comprend notamment un système d'authentification des comptes sur la plateforme.

Coche bleue, coche dorée ou coche grise

«Nous relançons @TwitterBlue lundi - abonnez-vous sur le web pour 8 dollars par mois ou sur iOS pour 11 dollars par mois pour avoir accès aux fonctionnalités réservées aux abonnés, notamment la coche bleue», a indiqué le groupe dans un tweet samedi.

La coche bleue sera accordée après vérification, précise le groupe. Elle deviendra couleur or pour les entreprises puis, plus tard dans la semaine, grise pour les organisations gouvernementales.

Les abonnés pourront aussi avoir accès à la fonction permettant de corriger les tweets après leur publication ou celle permettant de télécharger des vidéos de meilleure qualité. «Merci de votre patience pendant que nous nous efforçons d'améliorer Blue», écrit le groupe sur son compte officiel.

Nouvel essai après le flop initial

Dès le rachat de Twitter fin octobre, Elon Musk avait annoncé son intention de lancer une formule payante pour diversifier les revenus de la plateforme, dont la santé financière dépend en grande partie de ses recettes publicitaires.

Une première version avait été lancée une dizaine de jours après la prise de contrôle de la plateforme par le multi-entrepreneur, début novembre, mais avait provoqué une cacophonie avec l'ouverture de nombreux comptes se faisant passer pour des célébrités ou des entreprises. Elle avait été suspendue presque aussitôt.

Comment ça a commencé: Musk annonce un abonnement payant pour certifier son compte

Elon Musk avait promis son retour fin novembre, avant d'indiquer quelques jours plus tard que le projet était repoussé sine die, le temps de trouver un système permettant d'éviter l'usurpation d'identité. Avant l'acquisition de Twitter par Musk, la plateforme proposait d'une part un service gratuit de vérification de l'identité pour les organisations et les personnalités, et, d'autre part, un abonnement payant à des options supplémentaires. (sas/ats)