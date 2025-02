La réaction d'Elon lorsqu'il voit les derniers chiffres de vente de Tesla... Image: electrek

Pour Elon Musk et Tesla, «les problèmes ne font que commencer»

Les ventes de Tesla s'effondrent – en Suisse, en Europe, en Australie. L'effet Musk est-il en train de nuire à son entreprise?

En janvier, seules 240 Tesla ont été mises en circulation dans notre pays. C'est 27% de moins qu'en janvier de l'année dernière. La chute est encore plus importante dans d'autres pays européens: par rapport à janvier 2024 les ventes de Tesla ont chuté de 75% en Espagne, de 63% en France et de 60% en Allemagne. Et pourtant, le marché allemand des voitures électriques a augmenté de plus de 50% par rapport à janvier 2024. Les automobilistes achètent donc plus de voitures électriques, mais moins de Tesla.

Un véritable «problème Tesla»

Sur l'ensemble de l'année 2024, les ventes de Tesla en Europe ont baissé de 10% par rapport à 2023. La tendance à la baisse s'est encore accentuée début 2025. Sur l'ensemble de l'Europe, les ventes de Tesla ont chuté de près de 50% en janvier par rapport au même mois de l'année précédente. Cet effondrement n'est pas un phénomène lié aux voitures électriques, mais un problème propre à Tesla. Au Royaume-Uni, par exemple, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 42% en janvier par rapport à la même période il y a un an, alors que Tesla a reculé de 8%.



Ce phénomène ne se limite pas à l'Europe: en Australie, Tesla a chuté de 33% en janvier. Aux Etats-Unis et en Chine, la baisse a été d'environ 10%. Les chiffres ne reflètent toutefois que les ventes de janvier, et il est tout à fait possible que Tesla progresse quelque peu avant la fin du trimestre. Mais la tendance est clairement à la baisse: même en Californie, de loin le marché le plus important pour les voitures électriques aux Etats-Unis, les ventes de Tesla sont en baisse depuis des mois. Les nouvelles immatriculations de Tesla ont baissé de 12% en 2024, bien que les ventes totales de voitures électriques aient augmenté de 1,2%.



Pourquoi les ventes de Tesla reculent

Il y a plusieurs raisons pour expliquer ce recul:

Premièrement, il y a davantage de concurrence, et celle-ci s'est améliorée. Les clients ont un large choix de bonnes voitures électriques et, lorsqu'ils achètent une voiture électrique, ils se tournent de plus en plus vers des marques qu'ils conduisent depuis de nombreuses années. Dans certains pays, les marques chinoises de voitures électriques sont également en plein essor. Le géant chinois de la voiture électrique BYD a progressé de 550% au Royaume-Uni et de 69% en Allemagne.

Deuxièmement, la gamme de modèles de Tesla est obsolète. Il manque notamment une petite voiture électrique bon marché. De nombreux clients attendent également le Model Y remanié. Tesla adapte actuellement le design de son véhicule le plus vendu, ce qui crée un creux temporaire dans les ventes. Mais ce remaniement n'est qu'esthétique et ne constitue donc pas un véritable nouveau modèle. Le Model Y redessiné ne pourra relancer les ventes que de manière limitée.

Troisièmement, un nombre croissant de clients se détourne de Tesla depuis qu'Elon Musk, avec la bénédiction de Trump, démantèle l'administration américaine et sape la démocratie. Le fait que l'homme le plus riche du monde s'immisce également dans la politique au Royaume-Uni, qu'il fasse campagne en Allemagne pour l'AfD, parti d'extrême droite par endroits, et qu'il multiplie les provocations.

Le comportement d'Elon Musk va «dissuader les conducteurs actuels et potentiels de Tesla d'acheter une voiture de cette marque», affirme Bernhard Bauhofer, expert en réputation. Il en est convaincu:



«Les problèmes ne font que commencer» Bernhard Bauhofer, expert en réputation

Même les fans de longue date de Tesla se distancient de plus en plus de Musk. «Ils continuent d'adhérer à la marque, mais plus à Musk. Toutefois, cette séparation n'est guère possible, car Tesla, c'est Musk. Ce problème ne va que s'aggraver chez Tesla», explique Bauhofer.

On peut aussi se demander si Musk n'est pas trop distrait pour s'occuper de son entreprise.



«Certains disent que Tesla était la technologie du futur, mais qu'aujourd'hui, on a l'impression de revenir idéologiquement et politiquement au Moyen Age. Cet antagonisme est la raison pour laquelle beaucoup se distancient de la marque». Bernhard Bauhofer, expert en réputation

Un sombre pronostic

Les livraisons mondiales de Tesla ont légèrement baissé pour la première fois l'année dernière. Certains analystes prévoient à nouveau une stagnation des ventes de Tesla en 2025.

Bien que le marché des voitures électriques connaisse une nette progression en Chine et en Europe, Tesla ne devrait pas ou peu en profiter. En Europe et aux Etats-Unis, Musk devient un fardeau. En Chine, les constructeurs nationaux font énormément pression. Dès le mois de février, Tesla accorde donc une remise de l'équivalent de plus de 1000 dollars US sur la Model 3. Un signe qu'en Chine aussi, les choses ne se passent plus comme prévu.



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci