Tout savoir sur le nouvel abonnement de Facebook et Instagram

Meta a expliqué ce lundi ce qui va changer pour les utilisateurs d'Instagram et Facebook à l'avenir avec son nouvel abonnement en Europe et en Suisse.

Pourquoi Meta met en place un nouvel abonnement?

Le groupe propriétaire de Facebook et Instagram doit se plier à de nouvelles directives européennes. La nouvelle option doit répondre aux:

Digital Markets Act, abrégé en DMA : il s'agit d'une loi de l'Union européenne visant à réguler le marché des grandes entreprises du numérique.

Haine, manipulation, désinformation, contrefaçons... Ces dérives touchent de plus en plus les contenus en ligne. Pour protéger les Européens, un nouveau règlement sur les services numériques (DSA) vise à encadrer les activités des plateformes.

Est-ce que cela concerne la Suisse?

Oui, ces nouveaux abonnements concernent la Suisse. Plus largement, ils seront à disposition dans les pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. «Les habitants de ces pays pourront s'abonner moyennant des frais pour utiliser nos produits sans publicité», indique le groupe.

Est-ce que l'abonnement de Meta sera obligatoire?

Non. Le groupe continuera d'offrir ses services gratuitement aux habitants des pays concernés. En contrepartie ces derniers permettent au groupe d'utiliser leurs données et de leur envoyer de la publicité ciblée, comme aujourd'hui.

«En novembre, nous offrirons aux personnes qui utilisent Facebook ou Instagram et résident dans ces régions le choix de continuer d'utiliser gratuitement ces services personnalisés avec des publicités, ou de s'abonner pour ne plus voir de publicités.»

Est-ce que l'abonnement offre des options en plus?

Deux choses vont radicalement changer pour les abonnés. D'abord Instagram et Facebook seront expurgés de leur contenu publicitaire. Ensuite, le groupe précise:

«Tant que les gens sont abonnés, leurs informations ne seront pas utilisées pour les publicités»

L'abonnement sans publicité sera disponible pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Par contre, pour les gens qui décideraient de rester en version gratuite, rien ne changera par rapport à maintenant. Et les jeunes dans tout cela?

«Nous continuons à explorer la manière de fournir aux adolescents une expérience publicitaire utile et responsable compte tenu de l'évolution de la réglementation.» Meta

Combien ça va coûter?

Pour l'instant, il n'est question que d'une fourchette de prix. «Selon l'endroit où vous l'achetez, il coûtera 9,99 €/mois sur le Web ou 12,99 €/mois sur iOS et Android», indique Meta. Pour l'instant, on n'a pas connaissance des prix en francs.

Quel que soit l'endroit où vous effectuez votre achat, l'abonnement s'appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés dans le Centre des comptes d'un utilisateur. Comme c'est le cas pour de nombreuses souscriptions en ligne, les tarifs sur iOS et Android tiennent compte des frais facturés par Apple et Google conformément à leurs politiques d'achat respectives.

A noter que jusqu'au 1ᵉʳ mars 2024, l'abonnement initial couvre tous les comptes liés dans le Centre des comptes d'un utilisateur. Cependant, à partir du 1ᵉʳ mars 2024, des frais supplémentaires de 6€ par mois sur le web et de 8€ par mois sur iOS et Android s'appliqueront pour chaque compte supplémentaire répertorié dans le Centre des comptes d'un utilisateur. (jah)