Globus biffe 50 emplois et transfère des fonctions vers l’Italie

Globus biffe 48 emplois et transfère des fonctions clés vers l’Italie

Aussenaufnahmen des Haupsitzes des Luxus-Warenhaus Globus an der Bahnhofstrasse am Dienstag, 13. Januar 2026 in Zuerich. Die Kette streicht rund einen Drittel der Stellen im Hauptsitz und verlagert di ...
Globus restructure sans fermer de magasins.Keystone
Globus supprime 48 postes à son siège suisse et transfère plusieurs fonctions à sa maison mère en Italie, dans le cadre d’une vaste réorganisation.
13.01.2026, 16:1313.01.2026, 16:13

La chaîne de grands magasins Globus supprime des emplois à son siège social et transfère des fonctions centrales à sa société mère Central Group. Dans le cadre de cette réorganisation, 48 postes dans les fonctions de soutien du siège social seront supprimés en Suisse.

Les magasins et le centre logistique ne sont pas concernés par ces mesures, indique un communiqué publié mardi, qui a également été transmis aux employés et dont l'agence AWP a reçu des extraits. Le journal Handelszeitung avait précédemment fait état de ces projets.

Les fonctions liées aux achats, au marketing, aux finances et à l'informatique seront principalement gérées depuis le siège du groupe Central à Milan.

Et en Suisse?

Selon le communiqué, la direction entrepreneuriale et stratégique de Globus restera inchangée et entièrement basée en Suisse, sous la direction de Lucia Guagliardi. Grâce à une «utilisation accrue des ressources au sein du groupe», Globus espère réduire «de manière structurelle et durable» sa base de coûts.

Cette mesure s'explique probablement par la pression financière persistante. Début décembre, Pierluigi Cocchini, président du conseil d'administration de Globus, a déclaré dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag que la chaîne de grands magasins resterait dans le rouge en 2025.

Ce que l'on sait de la famille thaïlandaise qui contrôle Globus

«Si tout se passe bien, nous atteindrons pour la première fois notre budget en 2025», avait-il déclaré à l'époque. Ce budget prévoit toutefois encore une perte de 28 millions de francs. Le chiffre d'affaires et les marges ont cependant augmenté.

Cocchini avait déjà évoqué en décembre une réduction des effectifs, sans donner de chiffres concrets. Il avait alors estimé les effectifs à 120 collaborateurs au siège social. (jah/ats)

